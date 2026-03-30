鄭麗文提軍購3800億、盧秀燕喊1兆 徐國勇：到底誰說了算？

民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

國民黨提出黨版3800億元+N國防特別條例，與行政院1.25兆版本相差甚遠，台中市長盧秀燕接受本報專訪首度對軍購立場表態：「我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間」；民進黨秘書長徐國勇今對此質疑，國民黨到底是黨主席鄭麗文說了算、還是盧秀燕說了算？為什麼會有這麼大的誤差？

針對政院版1.25兆國防特別預算，徐國勇指出，請看看美國在台協會AIT怎麼講、美國國會議員怎麼講、美國相關重要智庫怎麼講？1.25 兆不是憑空生出來的，是經過了兩年多與美國的商討，根據台灣的防衛能力，台灣的需求，精密計算出來的。

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徐國勇表示，軍購不是在市場買蔥買菜、隨便喊價，何況軍事武器也不是現貨市場，不像去大賣場看到一盒餅乾、結帳就可以帶走的，國民黨真的要三思。對於國民黨主張國內自製可以編入一般預算，徐質疑，一般預算審了嗎？今年都過1/4，連付委都沒有，顯然就是在杯葛台灣的國防預算，讓台灣陷入不安全的狀態，這就是國民黨跟民眾黨。

徐國勇進一步提到，如果將國防自製列入一般預算，可能導致國家總預算膨脹，影響到歲入、歲出，而且憲法明定國家總預算有23%要編列到教育，如果將軍購列入一般預算，勢必排擠其他部門的預算，更何況還有裝備維護、戰力訓練等費用在內，一直以此混淆人民視聽，這樣對嗎？

徐國勇質疑，第一，到底是鄭麗文說了算，還是盧秀燕說了算？怎麼有一個3800億、突然又來一個什麼8000億差這麼多？國民黨到底心裡在想什麼？這樣喊價是將國家安全置於危險狀態，當中到底為什麼會有這麼大的差距？這是他對國民黨的質疑。

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