台灣93分列亞洲第二自由國家 陸委會：中國僅9分

美國倡議團體自由之家（Freedom House）日前發布最新報告，在政治權利和公民自由100分制中，台灣獲得93分，持續被列為「自由國家」。（圖擷取自陸委會臉書）

美國倡議團體自由之家（Freedom House）日前發布最新報告，在政治權利和公民自由100分制中，台灣獲得93分，持續被列為「自由國家」，在亞洲名次僅次於得到96分的日本。陸委會今日表示，中國總分僅9分，再度被列為「不自由」國家，香港今年則被列為「部分自由」。

根據《2026世界自由度》報告，台灣獲得93分，與去年94分相比少了1分，包括在「政治權利」項目（滿分40分）獲得38分，「公民自由」項目（滿分60分）拿到55分，持續列為「自由國家」，在亞洲排名第二，僅次於日本。

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報告顯示，中國總分僅9分，其中「政治權利」項目得到負2分，「公民自由」僅11分，再度被列為「不自由」國家；香港今年在「政治權利」獲得9分，「公民自由」拿到32分，總計41分，被列為「部分自由」。

陸委會批評，中國大陸總分僅9分，再度被列為「不自由」國家，香港今年則被列為「部分自由」。民主不是天上掉下來的禮物，而是2300萬人堅守的選擇。

陸委會強調，面對外部的威脅與灰色地帶侵擾，台灣有決心、也有信心繼續發揮良善力量，以實力守護和平，成為全球民主韌性的貢獻者。

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