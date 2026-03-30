國民黨路線之爭浮上檯面 林俊憲：最強母雞與美方聯合逼宮鄭麗文

林俊憲強調，國民黨自家「最強母雞」加上美方壓力，聯手逼宮鄭麗文，讓鄭不得不請示「主席」的意見。（資料照，本報合成）

國民黨近期動作頻頻，台中市長盧秀燕在本報今日（30日）刊出的獨家專訪中，首度對軍購立場表態，態度與黨中央不同調。國民黨上午則是突然宣布，中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日赴中訪問。民進黨林俊憲今對此分析，強調國民黨是自家「最強母雞」加上美方壓力，聯手逼宮鄭麗文，讓鄭不得不請示「主席」的意見。

林俊憲表示，隨著著美方關切越加熱絡，「鄭習會」越有提前的壓力，美國參院外交委員會的跨黨派訪團前腳剛落地，中國官媒立刻宣布「鄭習會」落在4月7日，因為習近平開始擔心國民黨要被美國拐走了。

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林俊憲觀察，有趣的是剛訪美返國的盧秀燕，也發動攻勢，盧訪美11天後悄悄回國，透過獨家專訪，精準拋出自己「國防成績單」，她主張軍購預算應該提高到8000億至1兆元，更直言「全球都在搶武器」，台灣根本沒時間再等發價書。這番話，等於隔空狠狠打了還在糾結「黑箱」、「等資料」的鄭麗文一巴掌。

林俊憲認為，針對國民黨內部的親美路線，盧秀燕直說「個人的言論不一定代表全部」，白話翻譯是「麗文，妳那套，不代表國民黨主流」。這不僅是打臉鄭麗文，也是黨內所有對軍購案有疑慮的人喊話「該站出來表態了」，只要黨內反對擋軍購的聲音越來越多，主席再怎麼想拖，也只能廣納建言。

林俊憲強調：「當美國參院外委會議員抵台『施壓』，而盧秀燕又在專訪中扮演『內應』，國民黨內的路線之爭，其實已經正式浮上檯面。」林俊憲推斷，正是因為如此，中共才急著拍板定案「鄭習會｣，讓鄭麗文可以討救兵。現在的國民黨是自家「最強母雞」加上美方壓力，聯手逼宮鄭麗文，讓鄭麗文不得不請示「主席」的意見。

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