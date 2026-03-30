支持回任黨主席 黃國昌：柯文哲是「最重要領導人」

民眾黨主席黃國昌表示，支持創黨主席柯文哲回任。（圖擷取自YT「千秋萬世」）

民眾黨創黨主席柯文哲在京華城容積率弊案中，法院一審重判17年有期徒刑，褫奪公權6年，外界認為柯文哲參選2028年總統之路已斷。柯文哲說，他後面還有成千上萬的小草，拜託支持者立即加入民眾黨成為黨員。民眾黨主席黃國昌今天表示，他希望柯文哲能夠回來繼續擔起主席的擔子，不管有沒有這個名號，柯是台灣民眾黨最重要的領導人。

黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬世」專訪，被問及前立委蔡壁如提出讓柯文哲回任黨主席的看法，黃國昌說，他跟柯文哲的互信、分工合作，不是民進黨見縫插針就可以挑撥離間，過去民進黨一而再、再而三嘗試，都沒有成功過。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，他內心深處真的很希望柯文哲能夠回來繼續擔起主席的任務和擔子，不管有沒有這個名號，柯都是台灣民眾黨最重要的領導人，無庸置疑，不管是他、黨公職或小草，都是相同的想法。

黃國昌批評，這次判決很離譜，找不到匯款就拿政治獻金當匯款，還用面露微笑當作證據，一切荒腔走板的事情，就只有一個目的，一定要有個罪可以宣判柯文哲10年以上，即使判決沒有確定，柯文哲在總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、政黨法，不管是成為候選人，或是成為政黨領導人的資格，全部都被剝奪，這才是這次地方法院判決讓人憤怒的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法