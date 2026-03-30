「賴祥德」對上AAOA！柯文哲、賴總統兩樣情笑翻網：侮辱性極強

民眾黨主席黃國昌（圖一左）與創黨主席柯文哲；賴清德總統（圖二中間）。（本報合成，資料照）

前台北市長柯文哲因涉京華城弊案一審被判17年，昨（29日）在凱道集會上面向總統府嘶吼「絕不投降」。然而，熱愛棒球的總統賴清德，同日現身台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，在2萬3500名滿座球迷面前，熱情嗨喊應援口號「AAOA」，歡慶統一獅新主場開幕首戰，兩者瞬間形成強烈對比，引發社群熱議。

柯文哲在台北凱道集會的激昂演說中，疑似因情緒過度激動，對著總統府大喊：「『賴祥德』，沒有用的！我不會屈服！我不會投降！」這聲「賴祥德」瞬間讓嚴肅的抗議活動歪樓，引爆全網「賴祥德是誰」的熱烈討論。現任黨主席黃國昌更是情緒滿溢，以「哭腔」數度哽咽，並公開向賴清德下戰帖要求辯論，揚言要讓賴清德「反省」。

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然而，當凱道正籠罩在悲壯與憤怒的氣氛時，南台灣的場景截然不同。台南亞太成棒主球場正式迎來中華職棒首戰，由統一獅對戰台鋼雄鷹，2萬3500張門票全數售罄，刷新台灣戶外球場紀錄。身為資深獅迷的總統賴清德不僅親自觀戰，更熱情跟著啦啦隊與全場球迷大喊「AAOA」應援，頻頻鼓掌叫好。

賴清德還幽默提到，前幾天收到去年中職冠軍隊樂天桃猿送的10號球衣，是「士可殺不可辱」，並強調自己特別帶著總統府模型，等著統一獅奪冠後進總統府。

政治評論員吳靜怡則發文表示，當柯文哲在凱道怒吼、黃國昌哭著要賴清德反省時，她很好奇總統有沒有聽到，結果發現賴清德正在大喊「AAOA」。

網友也迅速將兩邊畫面剪輯在一起，留言笑虧：「國昌老師你能演的認真一點嗎？

賴總統都來幫你加油了！」、「柯：賴祥德！沒有用的！偶不會屈服的！賴清德：（看球賽）AAOA~~~AA0A」、「樓上貪污被抓 惱羞成怒；樓下清廉坦蕩 快樂總統；橫批：歹路母湯行」、「凱道8千人、AAOA23500人」、「一邊憤世嫉俗，一邊開心喜悅，台灣的選擇賴清德」、「侮辱性極強」。

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