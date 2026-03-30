韓國瑜提岡山治水經驗讚李四川「拿鐵錘」解決問題 喊未來最棒市長

立法院長韓國瑜高喊國民黨新北市長參選人李四川絕對會是新北市未來發展中「最棒最棒的市長」。（翻攝自李四川臉書粉專）

2026選戰煙硝味漸濃，立法院長韓國瑜近日現身為國民黨新北市長參選人李四川站台。韓國瑜感性助講，強調李四川是個「拿鐵錘的人」，不僅為人重感情、從不花言巧語，更具備解決高雄岡山淹水等沉痾問題的專業執行力。韓國瑜對李四川勝選充滿信心，更高喊李四川絕對會是新北市未來發展中「最棒最棒的市長」。

韓國瑜形容李四川是一位「拿鐵錘的人」，且從來不會花言巧語，「聽說他初戀就結婚，很重感情」。面對韓國瑜的熱情推薦，李四川則幽默回應「他（韓國瑜）把我騙到高雄去」。

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韓國瑜在站台時也大談李四川的治水精神。他回憶當年與李四川在高雄團隊時，致力於「路平燈亮水溝通」七字訣。韓提到，有一年岡山淹大水深及肚臍，該地從宋楚瑜與陳定南競選省長時期就喊出要治水，但30年過去依然淹水。

韓國瑜指出，李四川展現專業責任感，將柏油馬路全部打碎，最終在柏油路下尋獲兩根未接通的水管，經李四川親手治好並對接後，該地從此不再淹水。韓國瑜讚許，這就是李四川的責任感，相信李四川只要當上新北市長，一定能讓新北市發展得越來越好。他有信心李四川一定是個最棒最棒的市長。

立法院長韓國瑜強調，國民黨新北市長參選人李四川是個「拿鐵錘的人」，不僅為人重感情、從不花言巧語，更具備解決高雄岡山淹水等沈痾問題的專業執行力。（翻攝自李四川臉書粉專）

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