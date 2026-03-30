傳承草根民主 氣質理化老師陳玥妗參選嘉市東區議員

44歲陳玥妗目前擔任學校理化老師，並投入實驗教育的公民課與科學課推廣。（陳玥妗提供）

由小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、時代力量、台灣綠黨組成的「台灣前進陣線」，今（30）日宣布聯合力挺氣質單親媽媽陳玥妗投入年底嘉義市東區議員選舉。政治素人陳玥妗首度參選是在2024年嘉市立委選舉，當年她初試啼聲即斬獲6232票，此次投入戰況激烈的東區議員選舉，已掛起選舉看板，爭取出線機會。

本屆東區議員應選10席，目前2席懸缺，李奕德任內病逝、戴寧因助理費案定讞解職入獄，另有8席爭取連任機會大，年底改選預估至少有2席空間，吸引新人爭出頭，多位前議員也力圖捲土重來，恐成參選大爆炸局面。

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44歲陳玥妗曾於中央研究院南部生物科技中心服務超過10年，目前擔任雲林縣立麥寮高中的國中部理化老師，並投入實驗教育的公民課與科學課推廣，這讓她的政見不只是生硬的數據，還有著深刻的生活實踐。

陳玥妗說，她是平凡職業婦女、單親媽媽，知道市井小民需要什麼。競選主軸「理想嘉義，越來越近！」主打「打造友善親子的城市」、「建立友善的教育環境」、「推動人本交通」三大生活政策，這些正是他每天必須面對的問題，也是市民朋友相同的困境，要當選民的代議士，更要為孩童的教育發聲。

她說，自小跟著阿公參與民主運動，在禁聲的年代便以行動爭取權利，也奠定了她對民主精神的追求與想望，將透過參選將職場婦女、單親媽媽的心聲說出來，傳承草根民主精神。

氣質單親媽媽陳玥妗投入年底嘉市東區議員選舉。（記者丁偉杰攝）

「台灣前進陣線」，今日宣布聯合力挺氣質單親媽媽陳玥妗投入年底嘉市東區議員選舉。（擷取自陳玥妗臉書）

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