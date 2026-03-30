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    首頁 > 政治

    柯文哲扯司法針對「新政治」 周軒：下限超越一堆「舊政治」

    2026/03/30 09:30 即時新聞／綜合報導
    周軒昨對此發文表示，柯文哲與黃國昌的「新政治」不要臉跟秀下限的程度超越一堆「舊政治」的代表，真的令人大開眼界。（資料照）

    周軒昨對此發文表示，柯文哲與黃國昌的「新政治」不要臉跟秀下限的程度超越一堆「舊政治」的代表，真的令人大開眼界。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城弊案，一審被重判17年，民眾黨為此昨（29日）舉辦「上凱道討公道」活動，集結小草為柯文哲聲援。柯文哲在現場表示，民進黨要藉他涉案來摧毀「台灣新政治」，政治工作者周軒昨對此發文表示，柯文哲與黃國昌的「新政治」不要臉跟秀下限的程度超越一堆「舊政治」的代表，真的令人大開眼界。

    周軒提到，柯文哲對於遭到判刑表示：「擺脫藍綠惡鬥就要有新政治，此案顯示司法淪政治鬥爭工具，真正目的是摧毀台灣新政治。」周軒說，他聽到這句話整個火都起來了，柯文哲跟黃國昌這些所謂「新政治」的政治人物，從2014年開始偷拐搶騙台灣的民主，變成一種大聲就贏、毫無理性的叢林法則，本質上就是毛澤東那套，都已經10年過去了，還敢夸夸其談自己是「新政治」？

    周軒直言：「的確是很新，不要臉跟秀下限的程度超越一堆『舊政治』的代表，真的是很新，令人大開眼界。有這種『新政治』，真的是不要也罷。『新的一定比較好』這句話，已經被柯文哲黃國昌證明並不成立了。」

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