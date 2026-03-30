政院推13項戰略產業 助攻半導體、AI、量子國家隊

行政院推動13項戰略產業，包括半導體產業、人工智慧、矽光子與量子、AI機器人、軍工產業、安控、次世代通訊、關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文創產業以及兆元觀光產業。（彭博檔案照）

行政院今年提出13項戰略產業，作為國家未來發展重點。除5大信賴產業、AI新十大建設外，也納入關鍵礦物、基礎公建及都更等。在半導體產業方面，「先進半導體研發基地」已於2月在新竹動工興建，支援產業先進製程試產線。此外，推動材料設備自主化，輔導業者完成半導體材料及設備產線驗證，新增產值約200億元。

13項戰略產業，包括半導體產業、人工智慧、矽光子與量子、AI機器人、軍工產業、安控、次世代通訊、關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文創產業以及兆元觀光產業。

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在半導體方面，去年我國半導體產業整體產值達6.5兆元（約2080億美元），排名全球第2。此外，在AI新十大建設、五大信賴產業政策基礎上，台灣全球AI排名從2023年第26名，進步至2025年第16名，AI等數位經濟產值近2兆元。

賴總統3月初赴新竹出席高速量子運算國家戰略發布會，宣布量子國家隊進化國際隊，行政院已於2月核定「量子運算主機建置計畫」，將於2030年建置我國首座共用型量子運算核心基礎設施，以加速量子計算技術研發與跨領域應用落地。

今年1月召開「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD） ，台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，雙方同意強化在關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域合作。經濟部今年將啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，並將在3年內建置試量產線，以滿足50％本土需求，作為提升台灣關鍵材料自主能力的重要基礎。

至於基礎公建及都更，2025年公共建設經費約8137億元，規模達近18年新高；另，都更條例第65條修正，擴大「原建築容積」適用對象，全國估計有27萬戶老舊建築受惠，顯著提升建商與住戶的整合意願。

在軍工產業方面，去產值合計2308億元，其中無人機129億元、船艦696億元、航太1483億元。在無人機，行政院表示，爭取全球非紅供應鏈商機，我國整機外銷從2024年1.4億元成長21倍至2025年29.5億元，其中前三大出口國家為捷克、波蘭、美國。

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