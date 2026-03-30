為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院推13項戰略產業 助攻半導體、AI、量子國家隊

    2026/03/30 07:04 記者鍾麗華／台北報導
    行政院推動13項戰略產業，包括半導體產業、人工智慧、矽光子與量子、AI機器人、軍工產業、安控、次世代通訊、關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文創產業以及兆元觀光產業。（彭博檔案照）

    行政院推動13項戰略產業，包括半導體產業、人工智慧、矽光子與量子、AI機器人、軍工產業、安控、次世代通訊、關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文創產業以及兆元觀光產業。（彭博檔案照）

    行政院今年提出13項戰略產業，作為國家未來發展重點。除5大信賴產業、AI新十大建設外，也納入關鍵礦物、基礎公建及都更等。在半導體產業方面，「先進半導體研發基地」已於2月在新竹動工興建，支援產業先進製程試產線。此外，推動材料設備自主化，輔導業者完成半導體材料及設備產線驗證，新增產值約200億元。

    13項戰略產業，包括半導體產業、人工智慧、矽光子與量子、AI機器人、軍工產業、安控、次世代通訊、關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文創產業以及兆元觀光產業。

    在半導體方面，去年我國半導體產業整體產值達6.5兆元（約2080億美元），排名全球第2。此外，在AI新十大建設、五大信賴產業政策基礎上，台灣全球AI排名從2023年第26名，進步至2025年第16名，AI等數位經濟產值近2兆元。

    賴總統3月初赴新竹出席高速量子運算國家戰略發布會，宣布量子國家隊進化國際隊，行政院已於2月核定「量子運算主機建置計畫」，將於2030年建置我國首座共用型量子運算核心基礎設施，以加速量子計算技術研發與跨領域應用落地。

    今年1月召開「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD） ，台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，雙方同意強化在關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域合作。經濟部今年將啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，並將在3年內建置試量產線，以滿足50％本土需求，作為提升台灣關鍵材料自主能力的重要基礎。

    至於基礎公建及都更，2025年公共建設經費約8137億元，規模達近18年新高；另，都更條例第65條修正，擴大「原建築容積」適用對象，全國估計有27萬戶老舊建築受惠，顯著提升建商與住戶的整合意願。

    在軍工產業方面，去產值合計2308億元，其中無人機129億元、船艦696億元、航太1483億元。在無人機，行政院表示，爭取全球非紅供應鏈商機，我國整機外銷從2024年1.4億元成長21倍至2025年29.5億元，其中前三大出口國家為捷克、波蘭、美國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播