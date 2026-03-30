國民黨中市長民調進行中 蘇柏興：人選預計明日產生

國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，中市長人選會在月底產生。（記者蘇金鳳攝）

國民黨台中市長民調在新竹縣長產生後於28日至30日進行，台中市已有民眾在28日接獲民調電話，中市黨部主委蘇柏興表示，台中市民調正在進行中，黨中央日前已指人選會在月底產生，因此應該3月31日就會有結果，而且雙方陣營都會接受民調的結果。

國民黨台中市長民調與其他縣市長相比，相當保密低調，即使競爭最激烈的新竹縣長民調，眾人都知道民調的時間為3月25日至27日，而且人選已於28日產生，由立委徐欣瑩獲勝，而外界便認為，台中市的民調應該從28日晚上開始，事實上，就有民眾表示，28日已接獲民調電話。

請繼續往下閱讀...

不過，離奇的是，雙方支持者在各自的LINE群組的宣傳也非常模糊，並未明白指民調是28開始，只PO「現在至31日大家來顧民調」，「就是今晚！」非常低調且「神祕」，而台中市的民調也確實已在進行中。

中市黨部主委蘇柏興表示，民調是由黨中央在執行，正在進行中，而人選黨中央也表示會在月底產生，且不管結果如何，雙方陣營都會接受民調結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法