洪健益：藍態度分歧非因白 而是親中、反親中鬥爭

台北市議員洪健益（中）。（取自洪健益臉書）

京華城案最初由藍營揭發，現在京華城案一審判決公布，日前國民黨內分成挺柯與反柯兩派聲音。台北市議員洪健益受訪表示，國民黨內部其實各懷鬼胎。主因是許多選區都有民眾黨推出的參選人，國民黨民代根本無法吸納民眾黨的選票。即便國民黨民代去為民眾黨站台，也拿不到對方的選票，反而會引發中間選民或淺藍支持者的反感。因此，民意代表出席活動時會有盤算，通常只會參加縣市首長或為2028年立委選舉鋪路的場合；若該選區已有民眾黨競爭者，國民黨民代基於選票考量，絕對不會現身。

洪健益指出，國民黨對民眾黨的態度分歧，本質上並非因為民眾黨本身，而是源於黨內「親中」與「非親中」兩條路線的鬥爭。這兩條路線間接影響了與民眾黨合作的深度。目前國民黨的權力核心，包含總召傅崐萁與黨主席鄭麗文，皆被視為親中紅派。這導致黨內不認同此路線的成員即便反對，在當權派的壓力下也往往不敢噤聲。

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洪健益說，在這種權力結構下，親中派傾向間接支持柯文哲及其陣營以達成戰略結盟。然而，國民黨內的「本土派」民代礙於選票壓力，深怕流失選民支持，因此大多不敢過於靠攏民眾黨。對他們而言，最理想的策略是「既然拿不到民眾黨的票，但也沒必要主動得罪。」

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