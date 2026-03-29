白營議員脫口「阿北有罪哭沒用」 還自爆拉藍營議員偷加民眾黨！

民眾黨彰化縣黨部前主委、縣議員張雪如。（資料照）

民眾黨週日（29日）為了挺涉貪遭判刑的柯文哲，號召全國小草集結凱道抗議「司法迫害」，沒想到又出現「一級爆破士」！白營彰化縣黨部主委、現任議員張雪如不僅脫口說出大實話，稱柯文哲被判有罪時有很多人哭，但「哭有辦法無罪嗎？」；她甚至自爆偷拉了2個國民黨議員加入民眾黨，讓台灣青年世代共好協會理事長張育萌直呼，國民黨禁止雙重黨籍，「張雪如是想害誰啊」？

張育萌29日在臉書發文表示，329抗議活動上，邀請現任議員和要在今年年底大選出戰的候選人上台，沒有想到張雪如一開口就是一級爆破，「張雪如慷慨激昂問現場小草，『26日那天，聽到阿北被判17年，有哭的舉手！』，小草們悲壯地舉手，張雪如反問『哭有用嗎？沒用！』她說，她哭的時候就問自己，『哭有辦法無罪嗎？哭沒用！哭什麼？我開始一個一個遇到任何人，只要疼惜柯文哲的，就請他繳500塊，我們讓他掀起一波入黨潮好不好？』」

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想拉人入黨卻不小心說了大實話不打緊，張雪如還直接自爆，「我遇到兩個國民黨的議員，跟我說『那個民進黨有夠垃圾的，這樣處理你們柯文哲』，我說話別多說，來，500塊繳起來，入黨就好」。張育萌驚呼，「哇，張雪如是想害誰啊？國民黨是不允許雙重黨籍的欸。國民黨的《黨員違反黨紀處分規程》第17條一清二楚，國民黨員加入其他政黨，可以撤銷或開除國民黨籍。」

「這題很早就講過了。2019年，民眾黨剛成立時主打『柔性政黨』，也就是就算有其他政黨黨籍，也可以加入民眾黨。問題是，你加入民眾黨，不代表其他政黨會讓你留下來啊。國民黨當時就講得很明確『國民黨是一剛性政黨，依照本黨黨章規定，若是本黨黨員在仍具黨員身分加入其他政黨，依照情形開除或撤銷黨籍』。2020年，謝立功就是退出國民黨才到民眾黨當秘書長的。不然謝立功當時幹嘛退黨？」

「而且，這個問題月初才在國民黨吵過，根本超敏感。徐欣瑩跟陳見賢在新竹縣長初選時，徐欣瑩就被指控，除了國民黨籍，還偷偷有『中華梅花黨』黨籍。如果是真的，徐欣瑩初選資格就準備直接泡湯。當時，徐欣瑩就嚇得立刻跳出來回應說『不可能！徐欣瑩不可能有雙重黨籍的問題！』 好，現在問題就來了。請問張雪如口中，她拉來繳黨費500元的『兩位國民黨』議員是誰？彰化縣國民黨團20多位議員。誰敢承認，這次選舉，就等著跟國民黨籍說掰掰。張雪如要不是真的無知，要不就是真的夠狠。因為民眾黨在彰化只差一席，就可以成立黨團。」

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