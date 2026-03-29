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    首頁 > 政治

    藍新人角逐議員 鄧凱勛、何元楷、陳柏翰組「新北青力量」連線

    2026/03/29 19:27 記者黃政嘉／新北報導
    鄧凱勛、何元楷、陳柏翰今合體，下午於汐止以腳踏車掃方式，深入新北基層。（圖由陳柏翰提供）

    鄧凱勛、何元楷、陳柏翰今合體，下午於汐止以腳踏車掃方式，深入新北基層。（圖由陳柏翰提供）

    今天是青年節，國民黨新北市議員參選人鄧凱勛（板橋）、何元楷（汐金萬）、陳柏翰（永和）共組「新北青力量」連線，今天一同合體進行「大縱走掃街拜票」以實際行動展現青年世代投入公共事務的決心與活力，陳柏翰說，3人過去皆出身國民黨青年團，未來除了掃街拜票，也會在議題攻防、政策論述相互合作，盼集結青年力量，為新北市帶來嶄新的政治風貌。

    鄧凱勛、何元楷、陳柏翰今天一同合體進行「大縱走掃街拜票」，依序在板橋福德市場、永和民治市場，下午則於汐止以腳踏車掃的方式，深入新北基層，陳柏翰曾任青年團總團長，他表示，新北市是年輕的城市，他與何元楷、鄧凱勛都是國民黨的青年世代，過去除了有青年團的合作經驗，彼此也各有國會、市政、黨務的歷練，未來會相互合作、分進合擊，將青年的力量最大化，一起推動新北市的進步。

    何元楷曾任青年團副總團長，他說，青年節不只是紀念，更提醒年輕世代要勇於承擔責任、積極參與公共事務，未來三人也將秉持同黨一心、團結努力的精神，持續關注地方建設與青年發展議題，以行動展現青年穩健推動城市進步的能力，發揮「1加1大於3」的效果，讓青年世代的聲音被聽見。

    鄧凱勛曾任青年團執行長，他指出，今天是青年節，而國民黨與中華民國就是年輕人拋頭顱灑熱血建立，他與陳柏翰、何元楷剛好都是各自選區最年輕的參選人，會展現年輕人的活力、戰力與團結，全力爭取市民支持，一起打造更好的新北。

    國民黨新北市議員參選人鄧凱勛（左起）、何元楷、陳柏翰共組「新北青力量」連線。（圖由陳柏翰提供）

    國民黨新北市議員參選人鄧凱勛（左起）、何元楷、陳柏翰共組「新北青力量」連線。（圖由陳柏翰提供）

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