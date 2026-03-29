凱道「被告」粉絲見面會？綠委：黃國昌利用柯文哲場子找舞台

民進黨立委直言，「戰凱道」儼然大型被告粉絲見面會，而喪失政治舞台的黃國昌（左）根本是在利用柯文哲（右）的場子。（記者方賓照攝）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案一審遭判17年，民眾黨今號召小草上凱道聲援，國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁未到場，僅有23名藍委出席，而黨主席黃國昌上台宣講全程以哭腔發言、更再次嗆聲要找賴總統辯論；對此，民進黨立委直言，該活動儼然大型被告粉絲見面會，而喪失政治舞台的黃國昌根本是在利用柯的場子。

民進黨立委吳思瑤表示，立法院「馬景濤」離開了國會以後，許久沒有演出的舞台，今天是黃國昌可以演出的機會，演出的成分居多，喪失政治舞台的他不僅演很大，除了「賴給清德」外，又要找賴總統辯論。黃國昌根本是想利用柯文哲的場子，變成他自己的舞台。

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此外，藍白很難有新的論述，永遠都在鬥臭司法，吳思瑤批評，藍白不敢面對司法，只能鬥臭司法，更無法清楚地交代犯罪事實，對於這些判決書裡頭的人事物始終避重就輕。

吳思瑤直言，對國民黨而言，他們只為了假面的「藍白合」，國民黨只為吸收白營支持者、立委及選舉的合作，加上國民黨內指標性的人物黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁都未出席，僅有不到半數的國民黨立委到場充場面，本質一樣是挺貪腐，但只是為了藍白合作，看起來就是一場國王新衣的活動。

針對民眾黨標榜要為司法正義戰到底、為台灣民主戰到底、向綠色威權戰到底，民進黨團副幹事長陳培瑜諷刺，這場活動其實是「站著演到底」，從黃國昌、國民黨立委們到柯文哲，今天就是在召開大型被告粉絲見面會。

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