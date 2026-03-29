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    首頁 > 政治

    柯黑傾巢而出！昔日學生爆柯文哲愛自稱朕 叫下屬太監、宮女、狗

    2026/03/29 23:30 即時新聞／綜合報導
    柯文哲涉貪遭判刑。（資料照）

    柯文哲涉貪遭判刑。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲因涉貪一審遭判刑17年，引發各界熱議，網上跳出不少「柯黑」揭露柯文哲過往在台大醫院的黑歷史。一名自稱曾是柯文哲學生的網友今天（29日）就在社群爆料，柯文哲以前就愛自稱「朕（中國古代皇帝的自稱）」，還會以「太監」、「宮女」來蔑稱他人，結果釣出不少知情人分享各種「小道消息」。

    一位網友今天在Threads上發文稱，自己可以說是「第0梯以前的柯黑老兵」，他在醫學院時就上過柯文哲的課，只能說醫院有關柯文哲的負評不是空穴來風，柯文哲也因此才會被丟到「地下室（柯文哲擔任台大醫外科加護病房主任期間，辦公室在東址大樓地下4樓，靠近太平間）」，身為外科醫師卻沒有刀可以開。

    原PO接著說，自己聽到的八卦就是，柯文哲會自稱「朕」，然後叫別人「太監」、「宮女」，甚至「狗」，「那都不是什麼新鮮事，聽說台大醫院就有了。所以他在台北市府叫屬下太監、宮女和狗，你們是新一批的。老太監、老宮女和老狗們，已經在台大醫院。」

    貼文曝光掀起熱烈討論，有其他過來人分享，「印象最深的是Clerk（見習醫學生）時期，各組都會輪流上他的小組課。大家課前打聽要做什麼準備，上過的人都說要先準備他喜歡吃的零食提前放在教室，不然就會被電得很慘。以前覺得這老師很難搞，只想著不要被盯上就好。現在回頭看，其實就是把不對等的權力，用在不該用的地方」、「我有聽過他每天都在加護病房講他老婆壞話」、「柯剛出道紅紅火火的時候，跟台大的醫生聊過他，問是不是也支持柯文哲，他意味深長地說：支持啊 希望快點把他送走，當時沒聽出裡面的奧妙」。

    其他網友也紛紛表示，「所以他不是因為戴上權力魔戒成為的垃圾，而是本來就是個垃圾」、「一開始我就認為他能夠當選台北市長，是因為當時他身邊有不少聰明的幕僚及綠營的幫忙，並非他個人的才能，他頂多只會說幹話，騙騙天真的年輕人」、「第一代柯粉來跟你懺悔，不過我醒得很早，當初只是覺得他變了，但沒想到現在看到他不只變了，根本是台灣的妖孽！」、「他真的完全不懂得尊重人」、「懷疑他有幻想症，成天幻想自已是皇帝」。

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