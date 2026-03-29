國民黨內部分裂 劉品妡：藍支持者也難接受護航柯文哲

民進黨台北市議員第六選區（大安文山）參選人劉品妡（左）。（記者蔡愷恆攝）

京華城案最初由前台北市長郝龍斌揭發，台北市議員鍾小平告發，現在京華城案一審判決公布，日前質疑柯文哲的藍營人士現在態度卻大轉彎，黨內分成挺柯與反柯兩派聲音。對此，民進黨台北市議員第六選區（大安文山）參選人劉品妡今（29）日受訪說，國民黨內部現在出現不同調，其實很正常，因為這件事情已經不是單純的政黨攻防，而是涉及法律責任與社會觀感。

劉品妡提到，柯文哲一審因為違背職務收賄、公益侵佔、背信等罪被判決有罪並面臨相當重的刑責，這是經法院判決的司法結果。在這樣的情況下，國民黨還要挑戰司法判決、護航柯文哲，本來就需面對社會對其「挺貪污」的質疑與檢視，這也是民主社會應有的反應。

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她解釋，國民黨內部出現不同聲音，某種程度也反映出，不只是政治人物，連支持者之間都很難完全接受這樣的情況。因為基本的法律與是非標準，本來就不應該因為政黨不同而改變。

劉品妡也表示，至於有人上街表達意見，那是民主社會的權利，但同樣地，任何政治人物也必須為自己的行為負責，這一點不會因為動員、聲量或黨派而有所改變。

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