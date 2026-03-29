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    首頁 > 政治

    看陳其邁高民調 賴瑞隆：以「高雄關鍵第四棒」為目標

    2026/03/29 17:57 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆宣示「延續成績是己任」。（賴瑞隆提供）

    賴瑞隆宣示「延續成績是己任」。（賴瑞隆提供）

    根據中華亞太菁英交流協會今（29）日公布的最新高雄民調，市民對陳其邁市長滿意度高達83%；對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆宣示「延續成績是己任」，從謝長廷、陳菊到陳其邁，他始終以成為「高雄關鍵第四棒」為目標。

    賴瑞隆強調，市長陳其邁的高民調，顯示不僅是對市府團隊努力的肯定，也展現高雄近年來在城市轉型與治理上的具體成果，更突顯出「穩健延續執政」的重要性，他將在陳其邁「緊緊緊」的基礎上，接棒發揮「穩穩穩」的節奏，持續帶領高雄向前。

    賴瑞隆指出，在市政團隊與市民的努力下，從產業轉型、重大建設推動，到展演經濟帶動城市行銷，市民以身為高雄人為傲；他也感謝陳其邁市長的帶領，讓高雄在穩健中持續進步。

    賴瑞隆說明，投入市長選舉以來，他以「延續高雄光榮」為主軸，深入基層傾聽民意，並已提出12場次政見，目的就是奠基於陳其邁既有的執政成績，進一步提出能夠延續、進而開創的城市藍圖。

    他表示，從謝長廷奠定「海洋首都」基礎，到陳菊打造「南方首都」品牌，再到陳其邁讓高雄邁向「經濟首都」，清楚展現一棒接一棒、進步不間斷的重要性。他也始終以成為「高雄關鍵第四棒」為目標；帶著10年政務官、10年立委，以及與陳其邁在國會的師承歷練，更有責任承接經驗、延續路線。

    賴瑞隆指出，未來將持續團結匯聚所有高雄進步的力量，深入各區與各產業對話，針對大高雄38區發展提出具體規劃。讓高雄成為在資源、文化上展現南方特色的幸福首都。

    他也深知接棒陳其邁市長的責任重大，也理解市民對「後繼者」的高度期待，「陳其邁的成績，就是自己的起點，也是一定守護的責任」。

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