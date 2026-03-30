獨家專訪》2028放一邊先拚2026 盧秀燕：9合1選舉啟動全國輔選

獨家專訪》2028放一邊先拚2026 盧秀燕：9合1選舉啟動全國輔選2026/03/30 06:50 記者蘇孟娟、唐在馨、劉宛琳／台中報導
台中市長盧秀燕接受本報專訪，談及年底九合一選舉的輔選問題。（記者廖耀東攝）
台中市長盧秀燕任期倒數計時，外界關注即將「無官一身輕」的她如何延續政治影響力，盧秀燕接受本報獨家專訪，被問是否選總統時，她稱2028年還早，現在更重要的是2026年的選舉；面對年底九合一選舉，她強調，會全力以赴輔選，這是她幾十年來的工作「今年當然不會例外」。
盧秀燕目前在藍營中雖仍擁有高人氣，外界更關注即將卸下市長職務的她，如何延續政治影響力，盧秀燕被問是否選總統時稱2028年還早，直言不諱「現在更重要的是2026年的選舉」。
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事實上，去年兩波大罷免包括罷免31名國民黨立委及新竹市長高虹安案全部反罷免成功，以32比0收場，「藍營一姊」盧秀燕挾高人氣，除南北奔波幫自家立委反罷，也陪同高虹安掃街反罷，大罷免完封的亮眼成績，盧秀燕被視為是反罷主力功臣。
即將無官一身輕的她，外界預估她應會積極投入輔選，年底藍營9合1選舉，台中市甚至全國縣市長選舉的成績單，也被視為檢視盧秀燕能否延續政治影響力、更據以站上2028擂台的重要依據。
對於是否會投入9合1選舉輔選工程，盧秀燕給出答案，指政治人物不管在什麼位置上都應負起選舉工作，過去她自己參選，均認真完成人民及黨交付任務，未來即使不是她選，她也會全力以赴進行輔選，這是她幾十年來的工作「今年當然不會例外」。