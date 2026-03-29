黃國昌哭著喊「賴清德來辯論」 網酸演很大：在心裡偷笑？

黃國昌329抗議演講多次露出哭相。（圖翻攝自YT:民眾之聲）

民眾黨今天（29日）為了涉貪遭判刑的前主席柯文哲，在凱道發起抗議集會。現任主席黃國昌發表演說時情緒激昂，甚至一度哽咽，數度露出「哭相」，並再次「越級挑戰」總統，要賴清德出來跟他辯論。黃國昌的「哭相」隨即掀起熱議，遭大批網友酸爆。

柯文哲在京華城案、政治獻金案一審遭判17年有期徒刑，褫奪公權6年。民眾黨號召全國小草，今下午集結凱道聲援阿北。下午4點多輪到黃國昌和柯文哲壓軸上台，黃國昌表現出相當難過的樣子，「（司法改革）過去我們做的不夠多，我們做的不夠快，我們讓那一個最誠懇、最認真、最打拚，想要把國家還給人民，想要讓公平正義在這塊土地上實現的柯文哲，今天竟然自己成為了這個司法制度的受害者。」

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他繼續說道：「我的心裡，有滿滿的愧疚！我的心裡……我沒有嘗試過……我沒有遭遇過，心裡有這麼大的煎熬。因為，我們不夠努力，我們做的不夠多，我們做的不夠快，讓這個制度繼續傷害台灣，傷害我們心愛的人。從今天開始，從現在開始，我要拜託大家，跟我們一起攜手努力。我跟大家承諾，台灣民眾黨所有的黨公職，我們會比昨天更加打拚，我們每天早上7點上工，每天多做一點，每天讓這個國家多進步一點。」

演講過程中，黃國昌多次露出「哭相」，數度哽咽，「哭腔」表現堪稱滿分，情緒滿滿。黃國昌也再次向賴清德下戰帖，「我今天在凱達格蘭大道上，公開跟賴清德下戰書，歡迎你賴清德出來公開辯論，我會清清楚楚讓你知道，讓你反省，讓所有的台灣人知道，司法不應該成為政治的工具！」

網友看完這段「表演」紛紛嘲諷，「演很大」、「我怎麼覺得他心裡在笑」、「心裡在偷笑」「演得好用力」、「這個才是鱷魚的眼淚」、「眼淚擠很久餒」、「忍笑大挑戰」、「五子哭墓音樂奏起」、「先跟憨川、阿苗辯啦，整天只會自抬身價」、「請問你誰？」、「林淑芬、苗博雅他們找你辯你不要，成天只會賴清德，超速仔」、「有病真的該去看醫生」、「到底關賴清德什麼事啦」、「臭俗啦很會演」。

黃國昌329抗議演講多次露出哭相。（圖翻攝自YT:民眾之聲）

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