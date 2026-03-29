現身聲援柯文哲 館長陳之漢：人民會讓賴清德看見「野蠻的驕傲」

館長陳之漢出席民眾黨「戰！凱道」活動，上台助講聲援前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

前台北市長柯文哲京華城弊案一審被判17年、褫奪公權6年，引發各界譁然，為此，民眾黨今（29）下午舉辦「上凱道、討公道」，號召各地小草集結聲援柯、抗議司法不公。「館長」陳之漢表示，民進黨執政十年來房價飆升、少子化、社會壓力與對立不減，更無心促進兩岸和平、只會搞軍購，痛批總統賴清德獨裁且野蠻，他直言，若賴如此依舊，人民會讓他看到「野蠻的驕傲」。

陳之漢站台助講表示，以強烈情緒與激烈語言批評民進黨執政表現，直指台灣當前困境來自長期治理失衡。他提及柯文哲自2024年9月至2026年3月遭羈押，質疑相關案件與政治操作有關，並痛批媒體長期「說謊、帶風向」，政論節目持續編造不實內容，導致社會對立加劇、是非混淆。

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在政策層面，他質疑民進黨執政近十年對人民的實質貢獻，點名居住正義未落實、房價屢創新高，讓年輕世代淪為房奴；司法改革未見成效，反而讓人民對公平正義失去信心；同時少子化問題惡化，整體社會壓力持續升高。他也批評政府在能源政策上的反覆，指核廢料議題前後矛盾，質疑決策標準不一，「你他媽跟我講核廢料放你家，現在跟我說可以放核二核三？」。

館長進一步抨擊，民進黨政府過度強調軍購與備戰，卻未清楚說明「為誰而戰、為何而戰」，質疑其背後動機是否涉及權力延續與利益分配。他反問，政府是否願意真正為居住正義、司法正義與兩岸和平而努力，而非僅以政治口號操作議題。

在動員訴求上，他呼籲支持者停止悲觀與沉默，強調台灣人「沒有時間流淚」，應在網路與街頭持續發聲與行動。他認為即便主流媒體未必傳遞這些聲音，人民仍需自發串聯，對抗不公體制；最後呼籲國、眾放下政黨及個人利益，以人民為優先，共同對抗民進黨獨裁，並預告未來的政治對抗將更加激烈，還以「沒有溫良恭謙讓」形容接下來的行動態勢，展現強烈動員與對抗立場。

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