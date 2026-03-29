新黨也來鬧場！游智彬丟水球被架離 大喊「被警察打」還下跪

民眾黨於總統府前凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，新黨副秘書長游智彬拿著水球前來，警方考量影響行人安全，上前架離，沒想到他居然大喊「被警察打」。（記者王冠仁翻攝）

民眾黨創黨主席柯文哲因為涉入京華城弊案，在本月26日被台北地方法院判刑17年，民眾黨今天於總統府前凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，沒想到先是台灣國理事長陳峻涵率眾前來鬧場，新黨副秘書長游智彬也拿著水球前來，警方考量到游丟水球會影響行人安全，上前將他架離，沒想到他居然大喊「被警察打」。

對此，警方鄭重澄清並還原事發經過。原來今天下午游智彬帶著水球打算前來參加活動，但主辦方已經明確告訴他，不歡迎他帶水球前來。

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警方下午1時許在中山南路、徐州路發現游現身，而且還帶著水球，上前告訴他相關情況，沒想到他不配合，還在人行道上丟擲水球。由於當時人行道上有許多行人通行，警方為避免他丟擲水球會影響行人安全，考量執勤比例原則，上前勸導、制止，並保管他的水球，過程中他不配合警方勸阻，不斷抵抗，鼻端不慎被自己的眼鏡劃傷。

警方說，游傷勢不重，但他隨後大喊「被警察打」，還忽然下跪，聲稱要以跪姿爬行的方式前往凱道；警方上前勸阻，他最終才起身並離開。

中正一分局說，合法集會應予保障，針對主辦單位不歡迎之行為，依集會遊行法第5條、第21條予以排除，過程中游丟擲水球恐影響行人通行安全，警方據警察職權行使法第27條、第28條影響最小原則，以適當方式排除，亦屬依法行政之作為。

警方指出，游智彬本月26日京華城案宣判當天下午，也是拿著水球跑到北院。他當時找來一名工作人員拿著有總統賴清德圖案的看板，他則拿水球朝看板丟擲，還呼籲一旁群眾一起丟水球。維安警方見狀，立刻上前制止，沒想到游忽然發飆，他對著維安警方大罵，還說警方對他架拐子，最後還對警方大罵三字經。

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