23藍委聲援柯文哲！ 趙少康：立院不放假 因為怕被抓去關

戰鬥藍發起人趙少康。（記者廖振輝攝）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案一審遭判17年，民眾黨今號召小草上凱道聲援，國民黨主席鄭麗文僅發文支持並無到場，國民黨團總召傅崐萁雖未出席，仍有23名國民黨立委現身力挺。戰鬥藍發起人趙少康也到場並指控，法院是民進黨開的，導致立法院不放假，一個會期接著一個會期，因為立委都怕被抓去關。

國民黨立院黨團今日出席者包含，林沛祥、徐巧芯、洪孟楷、李彥秀、黃健豪、羅廷瑋、王育敏、羅智強、鄭正鈐、許宇甄、廖偉翔、賴士葆、林德福、王鴻薇、羅明才、邱鎮軍、顏寬恒、牛煦庭、徐欣瑩、林思銘、葉元之、游灝、謝龍介等23名立委，以及台北市議員參選人楊智伃、李明璇。

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兼任國民黨發言人的牛煦庭上台時表示，他今天到凱道不僅以立委身份站上舞台，也以黨中央發言人身份，代表鄭麗文對柯文哲致上最深層的支持與聲援。從2024年716的追求公平正義大遊行、2025年1月11日釘孤枝司法正義大團結、去年4月26日一起戰獨裁、反綠共反惡霸，儘管政黨不一樣，不代表不能追求共同信念。

他向台下喊話，藍白情誼一定長存，國民黨絕對不會對柯文哲、民眾黨落井下石，這種時候不能沉默，壞人的囂張來自於好人沉默，「這條路我們都不孤單，會一起走下去。」

前中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康則提及，民進黨很奇怪，得了權力就回不去，以前常常上街頭，怎麼執政了就反對人上街頭。如今法院已經變成民進黨開的，民眾黨之後就是黃國昌，國民黨還更多，為何現在立法院現在不放假，一個會期接著一個會期？因為他們都怕被抓去關。

趙少康說，自己當立委時一年還有幾十天的休假，怎麼現在的立委沒有休假呢？因為人人自危，怎麼法律搞成這樣呢。柯文哲遭受不公平的對待是一回事，未來藍、綠也都有可能，民進黨立委林岱樺先前也喊出「政治干預司法、司法干預初選」，最後沒被提名高雄市長參選人，因此人人都該站出來捍衛司法公正。

他喊話，2026、2028藍白一定要合，大家必須把力量集結一起，不能讓民進執政沒有一點點的績效，只要喊抗中保台就有40％的票。

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