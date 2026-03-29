張靜要選高雄市長 藍綠白都回應了

司法改革黨主席張靜宣布要選高雄市長。（圖擷自司法改革黨臉書）

2026高雄市長選戰除了藍綠兩大黨的民進黨賴瑞隆、國民黨柯志恩對打，司法改革黨主席張靜也證實將參選；對此，賴瑞隆表示，他會持續聚焦高雄市政願景；柯志恩則盼在野團結合作；民眾黨評估可能吸引原本傾向藍營或民眾黨、對司法正義有極高要求的支持者。

民進黨賴瑞隆回應說，認真應對每一位在高雄投入公共事務的參與者。更重要的是，要和高雄市民站在一起、擘畫高雄的未來，作為高雄隊的一員，他會持續聚焦高雄市政願景與城市進步發展，並用具體務實的行動以及與市民的對話，爭取市民認同。

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國民黨柯志恩則認為，民進黨在高雄有極強的組織和動員能力，她一直強調在野力量一定要團結，才有機會打贏高雄市長選戰。政黨之間無論大小黨，都可以做政黨之間的溝通，提出共同政見願景來爭取市民認同，「無論任何政黨，在野的團結合作，我想是最重要的事情!」

司法改革黨近年在高雄多次與民眾黨高雄市黨部，聯手舉辦活動。同為律師的民眾黨高雄市黨部主委劉家榮指出，張靜主席早期擔任過司法官，轉任律師後仍長期深耕司法改革議題，是很優秀的司法界前輩；在「論文門」等事件的鮮明立場，應有不少對司法體系不滿的選民願意支持。

劉家榮表示，張靜在2026高雄市長的表態參選，可能吸引原本傾向藍營或民眾黨，對司法正義有極高要求的支持者，未來是否會分散力量，需要後續再評估。他也強調，「過往台灣民眾黨高雄市黨部與司法改革黨的合作，是針對司法議題的共同努力，不曾對選舉議題有討論過」，市黨部會再持續關切張靜對於高雄市政藍圖未來的擘畫。

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