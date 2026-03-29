揭穿柯文哲頻喊「政治追殺」 資深檢：聲量無法掩蓋收賄事實

民眾黨主席黃國昌稱柯文哲案是政治判決，號召支持者29日上凱道討公道。（資料照）

回顧京華城案一年多的審理過程，民眾黨及藍營人士頻喊「司法迫害」、「政治追殺」等口號，試圖將案件政治化。不過，對於非偵辦本案的部分檢察官而言，政治人物喊出口號的背後，某種程度上是為了向支持者與家人交代、化解內心壓力並將困境轉嫁體制，但司法重點仍在於證據與法律程序，收賄與貪污的對價關係已由法院確認，聲量再大，也無法掩蓋判決書所鎖定的犯罪事實。

不具名的資深檢察官指出，收賄與貪污的情節並非憑空捏造，而是經由嚴謹的搜索、查扣與訊問，最終由法院審判確認；當事人在高喊受迫害時，對於真相的輪廓恐怕比任何人都還要清楚。司法程序的每一步，包括強制處分的聲請與起訴事實認定，均經主任檢察官與檢察長層層審閱，並在法庭上接受律師詰問與法官裁定，以確保案件不受個人政治好惡影響。

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也有資深檢察官感嘆，當前社會出現一種詭異趨勢，政治人物一旦面臨不利判決，即群起喊出司法不公，這種策略正在侵蝕基層檢察官辦案環境。年輕檢察官在偵辦重大舞弊案件時，不僅須應付高難度法律攻防，還要承受網路肉搜、電話干擾，甚至人格攻擊，讓專業司法場域被迫卷入情緒化民粹漩渦。

針對外界質疑的對價關係，有檢察官點出，貪瀆罪的成立關鍵在於職務行為與利益輸送之間是否存在對價，而非僅僅取決於金額的大小或金流的形式。檢察官的職責在於從繁雜的公文往來、行政裁量與異常的金流中，抽絲剝繭地還原出隱藏在合法外衣下的非法勾當，這種高度專業的法律判斷，需要平靜的審理環境，而非在媒體或群眾的壓力下被簡化、誤導甚至抹黑。

「身處風暴中心的檢察官們，此刻更需展現出超越輿論干擾的風骨。」一名檢察官表示，檢察官的職守不僅追訴犯罪，更是捍衛法律尊嚴；當政治聲量越高、壓力越大時，更應堅守依證據行事的底線。司法本質冷靜且客觀，政治人物即便試圖利用聲量干預審判，檢察官能做的仍是以詳盡論證與具體證據回應，證據具有無聲力量，不隨政黨輪替或群眾情緒改變。

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