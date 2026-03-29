付款期限將屆但軍購條例還沒過 公督盟批藍白「技術性扼殺」軍購案

台灣增購海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日將於31日到期，國防部副部長徐斯儉上週表示，現在問題是相關特別條例及預算都未經立法院通過，國防部沒有依據可以付款。（資料照）

立法院外交及國防委員會上週排審行政院、國民黨及民眾黨團版軍購特別條例草案，在國防部戰規司長黃文啓、副部長徐斯儉公開表示海馬士增購發價書付款期限將屆的現實下，各界關注該案是否能盡速通過，然全案最終送黨團協商，引發議論。公督盟今受訪批評，在野立委看似放行軍購條例審議，實質是「以拖待變」規避擋案罵名，「技術性扼殺」軍購案，相當惡劣。

公民監督國會聯盟執行長張宏林分析，因近期多份民調顯示民眾認為阻擋軍購危害國家安全、整體支持度上升，對於藍白立委而言，先前以人數優勢表決杯葛排案審查的方式已不可行，因而「形式放軟」，同意將行政院版與國、眾版草案併案審查，規避外界「不審議」罵名；但後續仍以技術性手段「實質擋案」，利用立法審議程序進行惡意拖延。

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張宏林質疑藍白立委以拖待變 規避「擋案」罵名

張進一步指出，隨著軍購特別條例草案逕付二讀送黨團協商，藍白立委利用協商前的「一個月冷凍期」，讓原已就迫在眉睫的軍購發價書（LOA）關鍵議價時限消耗到過期，進而達成「技術性扼殺」軍購案的目的。

此外，張痛批，我國立法審議上多有「委員會中心主義」的慣例，也就是由各專業委員會進行法案的內容辯證；但藍白立委為規避委員會的表決責任、留下明確反對紀錄，因而不願在委員會中針對特定條文公開舉手反對，而是將草案逕送黨團協商，來卸除個人政治責任，這種惡意拖延法案、議案辯證不真誠的行徑，「我們認為這是很惡劣的事情」。

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