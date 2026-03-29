中共AI認知戰「系統化升級」 民進黨示警：台灣成統戰實驗室

民進黨中國部示警，中共正將人工智慧全面導入資訊操弄體系，讓原本的宣傳機器進化為「精準影響工具」，並將台灣當成「統戰實驗室」。（美聯社檔案照）

民進黨中國部今指出，近期多份國際與台灣研究報告已明確指出，中共正將人工智慧全面導入資訊操弄體系，讓原本的宣傳機器進化為「精準影響工具」，並將台灣當成「統戰實驗室」，逐步發展出一整套可複製的模式，再把成功模式擴張到其他民主國家，影響範圍正快速擴展至全球，這已經不是單純的假訊息問題，而是對民主制度的系統性侵蝕，呼籲台灣社會嚴肅以待。

民進黨中國部舉例，無國界記者組織（RSF）揭露，中共中宣部直接掌控的中國環球電視網（CGTN），就是對外輸出政治宣傳的重要工具，將中共政治宣傳包裝成「國際新聞」，塑造中國強大穩定的形象，並掩蓋西藏、維吾爾人、台灣、民主運動等敏感議題背後的人權侵害與威權本質。

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民進黨中國部提到，台灣民主實驗室近日分析外流《中科天璣文件》發布報告更發現，中共如今已將「大外宣」的宣傳機器與AI技術結合，讓資訊操弄進一步升級為更精準、更隱蔽、更大量的系統化操作。台灣資訊環境研究中心（IORG）則揭露，中共藉由春晚機器人表演等議題，刻意操作「台灣驚豔中國科技」的敘事，想在台灣內部製造「中國不斷進步，台灣因民主而內耗」的「民主失敗論」刻板印象。

民進黨中國部說，台灣因為擁有開放媒體環境與高度數位社會，一直以來都是中共認知作戰的最佳測試場，中共對台資訊戰並非臨時起意，而是長期、有系統地操作，從假訊息操作、議題帶風向，到如今結合科技、娛樂與文化內容的敘事包裝，中共逐步發展出一整套可複製模式，再將成功經驗擴展到世界其他中共想要統戰滲透的民主國家。

民進黨中國部提醒，我們必須密切注意的新發展是中共的資訊戰已從「大外宣」進化為「精準干預」新階段，從影響認知走向操控輿論，且影響範圍正快速擴展至全球。這已經不是單純的假訊息問題，而是對民主制度的系統性侵蝕，全面提升媒體識讀能力是唯一有效的防線，提醒大家面對資訊不輕信、不急傳，養成查證習慣；辨識情緒操作與對立敘事，避免被帶動對立；對來源不明、刻意誇大的內容保持警覺。

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