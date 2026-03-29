新北市軍人忠靈祠春祭 追思英魂英烈、慰問遺族

新北市府今在樹林軍人忠靈祠舉行115年春祭典禮，新北市府副秘書長柯慶忠代表擔任主祭官上香獻禮，感念先賢對社會的無私奉獻。（圖由新北市民政局提供）

新北市府今早在樹林軍人忠靈祠舉行115年春祭典禮，由新北市府副秘書長柯慶忠代表擔任主祭官，向革命先烈、陣亡將士及公殞官兵靈位上香獻禮，感念先賢對社會的無私奉獻，並在典禮後慰問現場遺族，表達對國軍忠靈的崇高謝意。

新北市府今在樹林軍人忠靈祠舉行「115年春祭國殤典禮暨公殞官兵追悼大會」，柯慶忠上香獻禮，悼念革命先與陣亡將士後，也逐一與烈士家屬握手慰問、致贈慰問金，場面肅穆、溫馨。

請繼續往下閱讀...

清明節將至，民政局長林耀長指出，今年在全市設置139處清明服務站及38條接駁車，從割草工具到交通接送，讓市民的思念之路不再奔波辛勞，相關資訊可至「新北清明服務網」（https://www.tfunscroll.ntpc.gov.tw/TombSweepingFestival/）查詢。

新北市府副秘書長柯慶忠（左）在春祭典禮也慰問現場遺族，表達對國軍忠靈的崇高謝意。（圖由新北市民政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法