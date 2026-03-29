接棒趙少康、費鴻泰地方建設 許原榮：自己是即戰力 當選後隨時上手

國民黨台北市議員第三選區（松山信義）擬參選人許原榮（中）與前中廣董事長趙少康（左）、前立委費鴻泰（右）合體至吳興市場掃街拜票。（記者蔡愷恆攝）

國民黨台北市議員第三選區（松山信義）擬參選人許原榮今（29）日與前中廣董事長趙少康、前立委費鴻泰合體至吳興市場掃街拜票。許原榮過去曾任費鴻泰辦公室主任，在地方經營時間長，期望投入選舉也是希望將這些經驗轉化為服務，也說自己是「即戰力」，當選後可隨時上手，不用學習時間。

許原榮說，雖然作為新人在年齡加權這部分差距較大，但他對吳興街有特別的感情，很多建設都有參與到。許原榮表示，自己應該是「即戰力」，對松山信義非常熟悉，隨時可以上手；當選後不需要學習時間，馬上就能服務。

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趙少康回憶，吳興街是他最早的政治發源地，我在第一次選市議員時，那是民國70年，好久了。當時就是南港跟吳興街這兩個地方，吳興街一條街就開了一萬多票，這一條街就可以選上一個市議員。

他說，吳興街的人口密度很高，而且大家的政治熱情也很高。今天我回來一方面是幫許原榮加油，來巡吳興市場；一方面也是來感謝過去吳興地區在每一次選舉對我的支持，每一次在這邊都開出非常高的票。

費鴻泰說，吳興街這個地方，趙少康從民國70年開始經營，從83年開始交棒，後來許原榮在這邊經營，每一個巷弄他都很熟。從自己到許原榮，一路為地方爭取利益。他說，建設都是一步一腳印，從民國70年到現在從未斷線。他最後強調，推薦許原榮是地方服務最熱誠、最能完成任務的候選人，這對地方建設絕對有幫助。

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