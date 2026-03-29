陳其邁最新民調衝破83％ 建立市長交棒高門檻

高雄冬日遊樂園有74%的市民滿意。（市府提供）

中華亞太交流菁英交流協會最新完成的高雄民調顯示，高雄市民對陳其邁市長滿意度高達83%。本次民調詢問對於陳其邁率隊產業出訪、舉辦第三年的冬日遊樂園，及近期爆紅的果嶺公園等議題，市民都給予高度評價。

中華亞太交流菁英交流協會秘書長王智盛表示，有鑑於高雄市民對陳其邁表現的高度肯定，下屆市長面對非常高的門檻，壓力會非常大，難怪國民黨提名市長候選人柯志恩發表政見時，數度誇讚陳其邁。

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陳其邁訪美時與美國亞利桑那州、日本熊本縣共同簽訂「經濟交流促進備忘錄」，確立「半導體戰略三角」。詢問簽訂經濟交流備忘錄對高雄發展有沒有幫助，有78%的市民認為有幫助；另詢問魷魚遊戲、航海王在高雄舉辦，對高雄知名度有沒有幫助，有84%的市民認為有幫助。

舉辦第三年的高雄冬日遊樂園，有74%的市民滿意；被問到支不支持下一任市長續辦冬日遊樂園，84%支持續辦。王智盛分析，從政黨支持來看，民進黨、民眾黨支持者，支持續辦是93%以上，國民黨支持者也有68%支持續辦。綜合來看，續辦冬日遊樂園是跨黨派的高雄共識。

開放不到半年的果嶺公園，春節連假吸引大量人潮。詢問支不支持市府將高爾夫球場改成果嶺公園的作法，有74%支持。

本次民調也有詢問賴清德總統滿意度，有59%滿意賴總統的表現。王智盛表示，從滿意度來看，陳其邁在各年齡層的滿意度都在80%以上，賴總統則是年紀愈大滿意度愈高。此外，不論是國民黨、民眾黨或中間選民，對陳其邁的滿意都是多於不滿意，但國民黨、民眾黨對總統的不滿意則偏高，約9成，王智盛強調，市民對中央執政的感受，對市長選舉的影響值得持續觀察。

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