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    首頁 > 政治

    為藍白合才去凱道？ 趙少康：民進黨若一個個殲滅 之後選戰很難打

    2026/03/29 10:55 記者蔡愷恆／台北報導
    民眾黨也號召支持者今日「上凱道、討公道」，有盡20名藍營立委將去聲援，前中廣董事長趙少康（左）也將到場支持。（記者蔡愷恆攝）

    民眾黨也號召支持者今日「上凱道、討公道」，有盡20名藍營立委將去聲援，前中廣董事長趙少康（左）也將到場支持。（記者蔡愷恆攝）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，一審判有期徒刑17年，褫奪公權6年。民眾黨也號召支持者今日「上凱道、討公道」，近20名藍營立委將去聲援，前中廣董事長趙少康也將到場支持。外界擔心藍營人士參加，會被解讀是為了「藍白合」，趙少康表示，但現在牽涉的不只是柯文哲，民眾黨好幾個、國民黨也好幾個都牽涉司法。他說，如果民進黨一個一個把你殲滅，找個理由擴大解釋就殲滅你，那不要說藍白合了，2026、2028年的選戰都很難打。

    趙少康也強調，說的是判決「合不合理」。法院可以判，但判決結果要能服眾。收210萬，背後卻有121億的利益，社會能沒有爭議嗎？這顯然是一個合理的懷疑。當然，李艷秋、陳鳳馨她們的考慮點，對柯案保持距離，也是對的，但要從大局、整體全面性以及對未來性來討論。

    關於黨主席鄭麗文曾說柯文哲是垃圾，趙少康回應，做大事的人不計較小節，你講我一句、我講你一句都不重要。上禮拜五民眾黨也有來邀請他，排在下午3點半上台講10分鐘，時間都定好了。至於藍白合，今天聲援柯文哲也是為了防止政治干預司法，免得將來每個人都遇到同樣的事情。

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