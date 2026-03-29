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    首頁 > 政治

    澎湖縣春祭先烈暨陣亡將士祭典隆重舉行 林皆興主祭緬懷忠烈英靈

    2026/03/29 09:56 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖各界春祭陣亡將士，在忠烈祠舉行。（澎湖縣政府提供）

    澎湖各界春祭陣亡將士，在忠烈祠舉行。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣各界春祭先烈暨陣亡將士祭典，今（29）日在澎湖縣忠烈祠隆重舉行，由副縣長林皆興擔任主祭官，率領軍方代表、縣府各局處主管及烈士遺族共同祭祀追思，依循古禮進行上香、獻花、獻爵、獻果及行三鞠躬禮，向烈士靈位致上最崇高敬意。另一方面林投軍人公墓，也有身著軍服人士前往上香致敬。

    林皆興表示，3月29日適逢青年節暨革命先烈紀念日，縣府循例舉辦國殤追悼祭典，緬懷為國捐軀的革命先烈，以及因公殉職、無私奉獻的英雄。正因有他們犧牲奉獻、堅守崗位，才能成就今日社會的安定與繁榮。

    透過莊嚴肅穆的祭典儀式，不僅表達對先烈的追思與感念，更提醒社會大眾應秉持慎終追遠精神，勿忘先烈成仁取義的崇高情操，進而凝聚守護家園、團結社會的正向力量。祭典結束後，林皆興代表縣府致贈烈士遺族慰問金並關心其生活狀況，表達誠摯敬意與深切關懷。

    同一時間位於林投公園的澎湖縣軍人忠靈祠，原名「澎湖縣軍人公墓」，在「林投公園」西南方，土地面積1.5公頃，前於1954年間澎湖防衛司令部派吉星文將軍督建，並於1957年10月23日移交澎湖縣政府接管。其中不少是823砲戰英魂，並立有胡宗南上將雕像，今日有軍方人員前往致贈鮮花上香。

    忠靈祠胡宗南上將雕像，軍服人員在旁弔祭。（記者劉禹慶攝）

    忠靈祠胡宗南上將雕像，軍服人員在旁弔祭。（記者劉禹慶攝）

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