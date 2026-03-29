黃國昌陣營質疑政見財源 蘇巧慧：皆衡量市府財力後提出

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，既然大家都是想要讓新北市更好，可以多互相鼓勵、討論。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨（28）日赴汐止區的市場掃街時重申已率先提出6大福利政見，盼從減輕育兒與醫療負擔著手，全面降低年輕家庭壓力；民眾黨新北市長參選人黃國昌競選總部質疑財源無法說清楚；蘇巧慧今受訪回應，她的福利政見皆徵詢同黨議員、比對中央、地方政策，且衡量市府財力後所提出，強調不需謾罵攻擊，「大家一起想方法，讓市民得到真正的福利」，這也是她未來選戰的方向和節奏。

蘇巧慧今與民進黨新北市議員山田摩衣、黃淑君、戴瑋姍、卓冠廷、彭一書，新北市議員參選人陳俊諺、李昆穎、吳昇翰、高乃芸，以及立委張宏陸等人到板橋、土城區交界的土城瑞億市場拜票前接受媒體聯訪，對於黃國昌競總質疑蘇巧慧提出6大福利政策無法清楚說明財源、民進黨執政下，台灣的出生率淪為世界倒數第一，蘇巧慧回應，「我們的福利政見其實都是非常負責任的」，尤其是徵詢了現任（民進黨新北市）議員們，他們這幾年在新北市監督市政府，並且傾聽基層民意後，再加上比對中央和地方的政策，也衡量了市府的財力之後，才一起很負責任地提出這些政見。

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蘇巧慧表示，這些政見，從長輩到小朋友、免費營養午餐、減輕醫療負擔，一直到長輩裝假牙，升級敬老卡，這些都是大家日常生活，雖然是小事，但是每一件都用得到，而且長輩、小孩顧好後，中間的三明治爸媽負擔也會輕很多。

她指出，這些都是大家迫切需要的，如果大家有不同的意見，她強調，既然大家都是想要讓新北市更好，「其實我們的政策、政見方向一致，可以多一點互相鼓勵、互相討論，不需要謾罵攻擊，大家一起想方法，讓新北市民可以得到真正的福利，這也是我們未來選戰的方向和節奏」。

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