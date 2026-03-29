為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌陣營質疑政見財源 蘇巧慧：皆衡量市府財力後提出

    2026/03/29 09:44 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，既然大家都是想要讓新北市更好，可以多互相鼓勵、討論。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，既然大家都是想要讓新北市更好，可以多互相鼓勵、討論。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨（28）日赴汐止區的市場掃街時重申已率先提出6大福利政見，盼從減輕育兒與醫療負擔著手，全面降低年輕家庭壓力；民眾黨新北市長參選人黃國昌競選總部質疑財源無法說清楚；蘇巧慧今受訪回應，她的福利政見皆徵詢同黨議員、比對中央、地方政策，且衡量市府財力後所提出，強調不需謾罵攻擊，「大家一起想方法，讓市民得到真正的福利」，這也是她未來選戰的方向和節奏。

    蘇巧慧今與民進黨新北市議員山田摩衣、黃淑君、戴瑋姍、卓冠廷、彭一書，新北市議員參選人陳俊諺、李昆穎、吳昇翰、高乃芸，以及立委張宏陸等人到板橋、土城區交界的土城瑞億市場拜票前接受媒體聯訪，對於黃國昌競總質疑蘇巧慧提出6大福利政策無法清楚說明財源、民進黨執政下，台灣的出生率淪為世界倒數第一，蘇巧慧回應，「我們的福利政見其實都是非常負責任的」，尤其是徵詢了現任（民進黨新北市）議員們，他們這幾年在新北市監督市政府，並且傾聽基層民意後，再加上比對中央和地方的政策，也衡量了市府的財力之後，才一起很負責任地提出這些政見。

    蘇巧慧表示，這些政見，從長輩到小朋友、免費營養午餐、減輕醫療負擔，一直到長輩裝假牙，升級敬老卡，這些都是大家日常生活，雖然是小事，但是每一件都用得到，而且長輩、小孩顧好後，中間的三明治爸媽負擔也會輕很多。

    她指出，這些都是大家迫切需要的，如果大家有不同的意見，她強調，既然大家都是想要讓新北市更好，「其實我們的政策、政見方向一致，可以多一點互相鼓勵、互相討論，不需要謾罵攻擊，大家一起想方法，讓新北市民可以得到真正的福利，這也是我們未來選戰的方向和節奏」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播