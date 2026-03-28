金門李氏宗親會理事長就職 陳玉珍、楊鎮浯、李文良同框了

金門縣有意角逐縣長寶座的三名大熱門陳玉珍（左起）、李文良、楊鎮浯以李家子弟身分同框。（記者吳正庭攝）

金門縣第二大姓氏李氏宗親會今天舉行第8屆理事長就職典禮，參選縣長熱門人選國民黨立委陳玉珍、無黨籍副縣長李文良、國民黨前縣長楊鎮浯同框，都說自己是李家子弟。台灣李氏宗親總會總會長李全教喊話「一團和諧」，盼選出最能為金門發揮的人。

金門李氏宗親會理事長暨理監事就職典禮，由新任理事長李養生主持，李全教及中國閩南李氏五山君懷堂管理委員會理事長李英儀等人均出席；金門李氏大老及從政子弟熱烈響應，身為金門女婿的副縣長李文良也代表縣長陳福海出席。

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李養生分享就職喜事，廣邀金門第一大姓陳氏宗親會理事長陳進源及各姓氏代表、議長洪允典、縣籍立委陳玉珍、台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯共襄盛舉。

有意投入縣長選戰的陳玉珍、李文良、楊鎮浯互動成為焦點，李全教上前攬著陳玉珍、楊鎮浯合照，縣農會理事長蔡水游也出手「喬」位子，刻意將李文良安排到楊鎮浯旁邊，3人罕見同框。

李文良是來自雲林縣的金門女婿，李氏交接等於他半個主場，有來自宗親滿滿能量；陳玉珍說，母親姓李，是林厝人，她是李家女兒，而剛交棒的宗親會理事長李金贊曾是她選立委時的競總主委；楊鎮浯說，一位長輩跟他說，他的外婆是古寧頭南山人，也姓李，而他一路走來，李家也一路相挺。

在宗親濃情厚誼薰陶下，20多天前還猛批國民黨金門縣黨部辦理縣長初選程序不公平及不夠周延的楊鎮浯，這回與身兼縣黨部主委的陳玉珍在宴席並肩而坐，兩名六年級生有說有笑，時而交頭接耳，時而指著手機開心對望，似乎盡釋前嫌，再次展現兩人有「青梅竹馬」之誼的好交情。

有人說，好久沒有看見李氏如此大團結的場面，加上現場前縣長李炷烽，期盼年底能再看見李家子弟出頭天。

金門縣副縣長李文良（右2）見證李氏宗親會原、新任理事長李金贊（左1）、李養生（右1）交接。（記者吳正庭攝）（記者吳正庭攝）

20多天前還猛批國民黨金門縣黨部辦理縣長初選程序不公平的楊鎮浯（右）與縣黨部主委的陳玉珍（左）互動良好。（記者吳正庭攝）

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