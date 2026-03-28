藍營上凱道挺柯？周軒揭「關鍵內幕」：藍白命運早就綁在一起

民眾黨主席黃國昌稱柯文哲案是政治判決，號召支持者29日上凱道討公道。（資料照）

民眾黨主席黃國昌稱柯文哲案是政治判決，號召支持者29日上凱道討公道。國民黨團傳出已有超過20名黨籍立委決定參加。對此，政治工作者周軒表示，國民黨黨團為什麼明天也要跟著上凱道挺貪污柯文哲呢？其實再看一次徐春鶯的起訴書就會發現，國民黨跟民眾黨的命運，老早就綁在一起了。

周軒在臉書發文表示，108年，徐春鶯跟「中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任」楊文濤告知，出現另名中配勤O蓁要爭取不分區立委，先不要告訴史O燕以免打擊太大。對照2019年的新聞，「2020年立委大選，國民黨的不分區名單將保留一位給新住民代表，具陸配身分的昆明台商協會會長勤彭蓁正積極爭取」，這位勤彭蓁後來沒有被提名，但是2026年，鄭麗文上任後首次的國民黨中常委改選，勤彭蓁當選了國民黨中常委。

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周軒指出，至於史O燕又是誰呢？根據對話紀錄內的新聞標題可以搜到，「台灣新住民發展協會、高雄市新移民社會發展協會等30多個新住民團體4日晚間齊聚在高雄蓮潭會館，宣示成立『韓國瑜全台新住民後援會』，近百位新住民代表、協會負責人出席，由中國國民黨2020參選人韓國瑜親自到場授旗、頒發聘書，並邀請台灣外籍配偶福利發展協會理事長創會理事長史雪燕擔任新住民後援會總會長」。

他發現，史雪燕還曾經當過韓國瑜院長選總統時候的新住民後援會總會長。結果國民黨玩了一招，把史雪燕搞成2020年國民黨不分區名單第29名，幾乎就是陪榜的。氣的史雪燕率領中配至國民黨中央黨部前抗議，揚言將號召36萬新住民家庭、號召全台新住民團體，拒投國民黨的政黨票。

周軒續指，更有趣的是108年10月14日的聯繫紀錄，「徐春鶯向楊文濤匯報勤彭蓁活動引起國內機關注意，找其問話，知悉國台辦支持勤彭蓁」。然後徐春鶯後續還報告國民黨不會提名勤彭蓁，如果提名了會被民進黨攻擊逃漏稅，楊文濤還說對咱們都不是太壞的事。

周軒再指，有了2020年大選這些經歷，徐春鶯開始覺得國民黨都在玩假的，所以後來轉向押寶民眾黨。這就是現在國民黨跟民眾黨之間千絲萬縷關係的背後由來。國民黨一直想要這些中配新住民的票，但是真的要他們給不分區名單的時候，國民黨還是玩政治玩得爐火純青來個虛晃一招，直到這次鄭麗文當上主席，居然真的弄了一席中常委給他們。

周軒說，至於民眾黨就好用的多了，要處理的關卡也簡單不少，搞定柯文哲、黃珊珊，後面都不是問題。「這不現在來了個李貞秀嗎？所以年底選舉要到了，國民黨要不要跟民眾黨表態一下，當然要。鄭麗文雖然不參加，但是你們的票我還是要的」。

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