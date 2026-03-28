民眾黨是高學歷菁英政黨？四叉貓：最高級別審判單位有人僅國中畢業

網紅四叉貓指出，台灣民眾黨的中央評議委員會有7個人，有人學歷只有國中畢業。（擷取自民眾黨官網）

民眾黨前主席柯文哲總強調自己「秉持理性、務實、科學的態度」，也稱支持者多是「高學歷菁英」。不過，網紅四叉貓卻翻出，台灣民眾黨的評議委員會有7個人，其中1人學歷僅國中畢業，他笑稱，「這樣的團隊負責管理整個政黨的違規處分，這個政黨變成這樣也不意外就是了」。

京華城等案26日宣判，台北地院合併判處前台北市長、民眾黨前主席柯文哲17年徒刑、褫奪公權6年。民眾黨竟為力保柯文哲不被退黨，連忙修改黨章，在違反廉政透明公約部分，新增「但經中央『評議委員會』認定有重大之特殊情事者，不在此限」。

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台灣民眾黨的中央評議委員會有7個人，四叉貓挑出3位介紹：

李偉華：徐春鶯起訴書裡面寫著跟對岸人士見面。

簡幸甫：中二病，自稱柯文哲的帶刀侍衛。

廖志杰：菜市場賣甘蔗的又叫甘蔗杰，學歷是國中畢業，曾經拿水果刀威脅前妻，但被前妻的新男友毆打後壓在地上磨擦。

四叉貓寫道，由這樣的團隊負責管理整個政黨的違規處分，這個政黨變成這樣也不意外，別再說什麼民眾黨是高學歷菁英政黨了，最高級別的審判單位有人只有國中畢業耶。

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