民眾黨為柯文哲改黨紀 四叉貓揭中評委成員：政黨變這樣不意外

民眾黨為柯文哲修改黨紀，中央評議委員的擴大會議修改準則，開除黨籍處分部分新增「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限」。（資料照，記者羅沛德攝）

前台北市長柯文哲涉京華城等弊案，一審被判有期徒刑17年、褫奪公權6年，民眾黨召開中央委員跟中央評議委員的擴大會議，修改準則新增「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限」。對此，網紅「四叉貓」劉宇說，台灣民眾黨的評議委員會有7個人，其中，李偉華在徐春鶯起訴書裡面寫著跟對岸人士見面，廖志杰還曾經拿水果刀威脅前妻，「這個政黨變成這樣也不意外」。

四叉貓在臉書發文說，台灣民眾黨的中央評議委員會有7個人，其中李偉華在徐春鶯起訴書裡面寫著跟對岸人士見面，簡幸甫自稱柯文哲的帶刀侍衛，讓四叉貓大酸「中二病」，而廖志杰因在菜市場賣甘蔗，又叫「甘蔗杰」，學歷是國中畢業，曾經拿水果刀威脅前妻，但被前妻的新男友毆打後壓在地上磨擦。

請繼續往下閱讀...

四叉貓說，這些人負責管理整個政黨的違規處分判決，這個政黨變成這樣也不意外就是了，諷刺，「然後別再說什麼民眾黨是高學歷菁英政黨了，最高級別的審判單位有人只有國中畢業耶！」

貼文曝光後，網友紛紛說，「蛇鼠匪一窩」、「有跟沒有一樣的黨規」、「完美的代表了民眾堂的水準」、「這個黨的紀律，根本是個笑話」、「符合坐監犯柯需求」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法