一個說不知情、一個先曝光！藍營台中市長初選民調今晚開跑？

台中市長盧秀燕（前排右二）致詞祝福時，特別望向立委江啟臣（左一）方向「今年要參選的，所求如願！」（記者蔡淑媛攝）

國民黨台中市長初選於3月25到31日間進行3天的民調，據了解就從今晚開始進行，兩位有意參選人立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔昨日同框，陪同台中市長盧秀燕贈匾樂成宮，盧致詞祝福時特別望向江啟臣方向「今年要參選的，所求如願！」江、楊兩人台上無互動，但江離開時則主動打招呼，一派輕鬆。

根據國民黨中央與江啟臣、楊瓊瓔所簽協議，民調時間為3月最後一周的3天，具體日期不對外公布，民調題目包含江、楊各自與民進黨參選人何欣純的對比，以及江楊互比，權重各占85%與15%，今天上午楊瓊瓔在群組發出圖卡，表示民調「就在今晚」；江啟臣被問及民調日期，仍強調「不知道！」

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昨日江啟臣、楊瓊瓔分別在盧秀燕左右參與贈匾，接著陪盧到廟埕參加集團婚禮祝福，江與盧併肩一路聊天，楊瓊瓔則在後方牽著廟方董事同行，對於江啟臣在行程後主動向楊打招呼，他則說，兩人本來就沒什麼事，為什麼不會打招呼。

江、楊兩人爭取民調出線，各自舉辦多場造勢活動，江啟臣在山海屯及市區舉辦千人見面會，邀請美國在台協會處長谷立言等國際友人到台中參訪，楊瓊瓔則有萬人造勢活動，深入市場鄰里與民眾搏感情。

面對民調在即，江啟臣這兩天仍跑勤基層活動，他強調，市民的期待，一定全力以赴，目前就是平常心，用行動認真回應市民的期待，做每天該做的工作，以不辜負台中市民的託付。

楊瓊瓔則持續每天跑上十幾個行程，農會、社團、廟會活動都參與，主打「台中的女兒」始終站在第一線。她說，從傳統市場到產業園區都與鄉親並肩在一起，準備好接棒市長的幸福政績邁向國際升級，重申團結勝選、守護台中目標。

立委江啟臣與台中市長盧秀燕（右）一路愉快聊天。（記者蔡淑媛攝）

立委楊瓊瓔在市長盧秀燕後方，牽著廟方董事同行。（記者蔡淑媛攝）

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