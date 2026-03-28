2870 VS.2185 ！國民黨新竹縣長初選黨員投票 陳見賢勝徐欣瑩

陳見賢在下午約5點30分先來到黨部，看起來心情頗愉快。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長提名初選今天黨員投票，整體投票率54.71%，開票結果，新竹縣副縣長陳見賢以2870票、56.78%得票率，勝過立委徐欣瑩2185票、43.22%；初選採「73制」，預計整併民調結果後，產出最後正式的提名選將。

陳見賢在下午約5點30分先來到黨部，看起來心情頗愉快，面對媒體拍攝，他笑著說，稍安勿躁，選舉都是高潮迭起。徐欣瑩則是在5點50分來黨部，並未發言。

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國民黨新竹縣黨部表示，全縣有效黨員數9312人。相較於過去投票率5成多，這次並沒有特別衝高。

新竹縣13鄉鎮市黨員投開票所，迄下午5點左右，僅剩竹東鎮、竹北市尚未開出。最後徐欣瑩、陳見賢分別拿到：竹北市448、582，竹東鎮293、427，湖口鄉350、251，新豐鄉372、173，新埔鎮204、206，關西鎮177、332，芎林鄉95、158，橫山鄉52、202，寶山鄉54、163，北埔鄉42、169，峨眉鄉44、135，五峰鄉23、30，尖石鄉31 、42。

新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩同時爭取國民黨新竹縣長提名參選，過程紛擾不斷，初選機制確定後，內鬥益加白熱化，甚至鬧到向檢方告發。2月25日在中央黨部副秘書長李哲華等協調下，由於兩選將無共識，採黨的初選提名辦法「73制」（7成民調、3成黨員投票），由3家民調公司以民進黨鄭朝方為對比，在3月25、26、27日3天進行民調，今日舉行黨員投票，併計兩項成績後，產生正式提名的參選人。

徐欣瑩近6點來到國民黨新竹縣黨部。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長初選黨員投票，竹北市就位在縣黨部投開票。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長初選黨員投票結果。（記者廖雪茹攝）

陳見賢、徐欣瑩。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長初選黨員投票，竹北市就位在縣黨部投開票。 （記者廖雪茹攝）

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