為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2870 VS.2185 ！國民黨新竹縣長初選黨員投票 陳見賢勝徐欣瑩

    2026/03/28 18:11 記者廖雪茹／新竹報導
    陳見賢在下午約5點30分先來到黨部，看起來心情頗愉快。（記者廖雪茹攝）

    陳見賢在下午約5點30分先來到黨部，看起來心情頗愉快。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長提名初選今天黨員投票，整體投票率54.71%，開票結果，新竹縣副縣長陳見賢以2870票、56.78%得票率，勝過立委徐欣瑩2185票、43.22%；初選採「73制」，預計整併民調結果後，產出最後正式的提名選將。

    陳見賢在下午約5點30分先來到黨部，看起來心情頗愉快，面對媒體拍攝，他笑著說，稍安勿躁，選舉都是高潮迭起。徐欣瑩則是在5點50分來黨部，並未發言。

    國民黨新竹縣黨部表示，全縣有效黨員數9312人。相較於過去投票率5成多，這次並沒有特別衝高。

    新竹縣13鄉鎮市黨員投開票所，迄下午5點左右，僅剩竹東鎮、竹北市尚未開出。最後徐欣瑩、陳見賢分別拿到：竹北市448、582，竹東鎮293、427，湖口鄉350、251，新豐鄉372、173，新埔鎮204、206，關西鎮177、332，芎林鄉95、158，橫山鄉52、202，寶山鄉54、163，北埔鄉42、169，峨眉鄉44、135，五峰鄉23、30，尖石鄉31 、42。

    新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩同時爭取國民黨新竹縣長提名參選，過程紛擾不斷，初選機制確定後，內鬥益加白熱化，甚至鬧到向檢方告發。2月25日在中央黨部副秘書長李哲華等協調下，由於兩選將無共識，採黨的初選提名辦法「73制」（7成民調、3成黨員投票），由3家民調公司以民進黨鄭朝方為對比，在3月25、26、27日3天進行民調，今日舉行黨員投票，併計兩項成績後，產生正式提名的參選人。

    徐欣瑩近6點來到國民黨新竹縣黨部。（記者廖雪茹攝）

    徐欣瑩近6點來到國民黨新竹縣黨部。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長初選黨員投票，竹北市就位在縣黨部投開票。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長初選黨員投票，竹北市就位在縣黨部投開票。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長初選黨員投票結果。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長初選黨員投票結果。（記者廖雪茹攝）

    陳見賢、徐欣瑩。（記者廖雪茹攝）

    陳見賢、徐欣瑩。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長初選黨員投票，竹北市就位在縣黨部投開票。 （記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長初選黨員投票，竹北市就位在縣黨部投開票。 （記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播