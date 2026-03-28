重返台中豐原「德川家康」社區 蔡英文笑談2貓2狗家庭地位

前總統蔡英文（左二）回到豐原德川家康社區，與老鄰居茶敘。（記者張軒哲攝）

前總統蔡英文繼一月底至台中東勢民宿過夜後，今（28日）又到訪台中，她下午重返2014年擔任民進黨主席期間租屋的豐原「德川家康」社區，與老鄰居茶敘，之後參拜慈濟宮，到廟東商圈品嘗美食，展現高人氣，也不忘推薦民進黨立委何欣純（台中市長參選人），呼籲台中民眾支持。

前總統蔡英文卸任後，仍舊關心台灣地方產業，今日何欣純與市議員謝志忠陪同蔡英文參加「德川家康」社區茶敘，蔡英文時隔10年重返舊時地，吸引逾百名住戶排隊合影，並逗弄貓咪，她致詞說，德川家康社區是一個很溫暖的地方，因為以前總選舉選到三更半夜才回來，回到這裡，就有一種回到家的感覺，自己卸任總統後，專程來看看豐原有沒有改變。

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蔡英文喜歡貓狗，她今天跟住戶分享飼養小動物經驗，她笑稱「現在兩隻狗、兩隻貓，最小的就是我。」 由於德川家康社區規定貓狗在社區公設區域不能落地，住戶笑稱，如果蔡英文搬來住，她的貓狗可以落地，蔡英文笑稱「因為我現在不是總統，沒叫特權，這是溫情。」

蔡英文隨後參拜慈濟宮，並到訪廟東商圈，受到攤販跟民眾歡迎，有攤販高喊「總統，我愛你！」展現高人氣。

蔡英文2014年10月在豐原區「德川家康」社區租屋，租期2年，被解讀為以中台灣為根據地，提早部署2016年總統大選。

前總統蔡英文（右二）逗弄老鄰居的貓咪。（記者張軒哲攝）

前總統蔡英文（右二）到訪廟東夜市。（記者張軒哲攝）

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