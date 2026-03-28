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    首頁 > 政治

    石門一路到土城拚支持 李四川獲贈「凍蒜可樂」喊42年經驗推動市政

    2026/03/28 15:09 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川赴石門廟宇參拜，宮廟贈「凍蒜可樂」。（李四川競選辦公室提供）

    國民黨新北市長參選人李四川赴石門廟宇參拜，宮廟贈「凍蒜可樂」。（李四川競選辦公室提供）

    2026選戰越來越熱，國民黨新北市長參選人李四川今（28）日從北海岸石門出發一路南下土城，先後前往五龍宮、金剛宮及珊瑚貝殼廟參拜祈福，並與地方互動交流，現場更獲贈「凍蒜可樂」。隨後他出席婦女會新春團拜，面對上千名與會民眾熱情力挺，李四川不僅開口唱歌、與基層互動熱絡，更強調將以42年公務經驗推動市政，攜手地方共同打造更好的新北市。

    李四川指出，宗教力量是安定社會的重要支柱，每份來自民間的小確幸，正是他前進的動力來源，他強調未來將持續守護地方傳統文化與建設。

    隨後李四川從北海岸，一路南下土城出席婦女會新春團拜，李更現場開唱、與基層姐妹近距離互動，現場氣氛熱絡，李四川自嘲「這一次我沒有聽太太的話，自己跑出來選舉」，引發全場笑聲。他也感性表示，女性是家庭中最重要的力量，太太不只是撐起半邊天，而是撐起他「全部的天」。

    李四川說，市政推動需要里長、議員及基層民眾共同努力，這是一場團結的行動。他將以42年公務專業與行動力投入新北市政，與市民攜手讓城市更好，並呼籲支持國民黨籍候選人，共同為新北未來努力。

    國民黨新北市長參選人李四川出席婦女會新春團拜與婦女握手致意。（李四川競選辦公室提供）

    國民黨新北市長參選人李四川出席婦女會新春團拜與婦女握手致意。（李四川競選辦公室提供）

    國民黨新北市長參選人李四川赴石門廟宇參拜，宮廟贈「凍蒜可樂」。（李四川競選辦公室提供）

    國民黨新北市長參選人李四川赴石門廟宇參拜，宮廟贈「凍蒜可樂」。（李四川競選辦公室提供）

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