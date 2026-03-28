吃素卻被帶去吃羊肉爐「放空照曝光」！陳彥廷回應了

陳彥廷表示：「我寫筆記的速度跟不上柯主席講話的速度。」（取自陳彥廷臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲今日凌晨和現任主席黃國昌率幹部去吃羊肉爐，現場畫面曝光後，網友發現同行的新北市議員參選人陳彥廷神情顯得有些格格不入，一查才知道他吃素，直呼「好可憐」，還有人批「根本是霸凌」。對此，陳彥廷回應，他吃的是鍋邊素，菜丟下去後都是他吃的，謝謝大家關心他的晚餐。

柯文哲昨日前往黃國昌新北市競選總部培訓幹部，分享自身選戰經驗。凌晨兩人帶隊率「小雞們」吃羊肉爐，柯文哲也在Threads上發文PO出現場畫面。不過網友發現，現場一片熱鬧聲談笑聲中，只有陳彥廷雙手放在腿上，神色木然地呆坐現場，一查才知其實他是素食者，忍不住喊：「好可憐」、「心疼！」

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對此，陳彥廷今日在臉書發文表示，昨天參加台灣民眾黨新北市黨部舉辦的選務課程，上完課後兩位主席也跟著新北的大家庭一起去吃宵夜。他表示，課程內容很充實，對於準備上戰場的大家是很重要的一課。

對於吃飯畫面引發討論，他表示：「謝謝大家關心我的晚餐，我是吃鍋邊素，我的碗空空的是因為菜盤才剛上，湯還沒滾，菜都丟下去後，幾乎都是我吃的，吃的很開心很飽。」

貼文之中，他附上一張身前桌上放滿菜盤的照片、還有另一張柯文哲滔滔不絕，而他拿出紙筆作筆記的照片表示：「我寫筆記的速度跟不上柯主席講話的速度。」

陳彥廷放空引發網友關心。（取自柯文哲Threads）

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