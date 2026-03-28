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    首頁 > 政治

    民眾黨29日上凱道 20名藍委將參加

    2026/03/28 15:20 中央社
    民眾黨主席黃國昌稱柯文哲（見圖）案是政治判決，號召支持者29日上凱道討公道。國民黨團今天表示，全力支持、絕不缺席，現已有超過20位黨籍立委決定出席民眾黨凱道活動。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌稱柯文哲（見圖）案是政治判決，號召支持者29日上凱道討公道。國民黨團今天表示，全力支持、絕不缺席，現已有超過20位黨籍立委決定出席民眾黨凱道活動。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌稱柯文哲案是政治判決，號召支持者29日上凱道討公道。國民黨團今天表示，全力支持、絕不缺席，現已有超過20位黨籍立委決定出席民眾黨凱道活動，黨團將以最實際行動展現在野陣營的團結氣勢，全力捍衛柯文哲。

    台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，前民眾黨主席柯文哲遭判17年徒刑，褫奪公權6年。黃國昌26日表示，將發出全國動員令，號召支持者29日下午一起上凱道「討公道」。

    國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，針對民眾黨29日在凱道發起的聲援柯文哲集會活動，國民黨團將全力支持，絕不缺席。

    國民黨團表示，公平正義不容任何妥協與操弄，目前已有超過20位國民黨立委決定共同出席民眾黨的凱道活動，國民黨團將以最實際行動展現在野陣營的團結氣勢，全力捍衛柯文哲，並與所有期盼司法公正的民眾站在一起。

    針對前國民黨立委蔡正元涉嫌掏空阿波羅公司案，遭判刑3年6月並於27日發監執行。國民黨說，對此表達深切關心，但因立法院適逢黨團甲級動員，國民黨立委必須堅守國會陣線，以致無法親自前往送行，期盼蔡正元在服刑期間一切平安順遂。

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