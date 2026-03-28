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    首頁 > 政治

    329上凱道聲援柯文哲？鄭麗文未回應

    2026/03/28 15:25 中央社
    「全球眷村子弟春季聯歡大會」28日在台北舉行，國民黨主席鄭麗文（右）、立法院長韓國瑜應邀出席。（記者方賓照攝）

    「全球眷村子弟春季聯歡大會」28日在台北舉行，國民黨主席鄭麗文（右）、立法院長韓國瑜應邀出席。（記者方賓照攝）

    國民黨主席鄭麗文今天表示，今天台灣實不應因一人的出身或來自何方決定是敵是友，更不應該盲目透過政治追殺，製造不必要的仇恨跟撕裂，面對媒體追問明天是否上街聲援民眾黨前主席柯文哲，鄭麗文則未回應。

    國民黨主席鄭麗文今天與立法院長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、國民黨立委王鴻薇等人，一同出席在台北市舉辦的「全球眷村子弟春季聯歡大會」。

    鄭麗文在致詞時表示，她在台南的眷村長大，她的母親是雲林人，父親則是雲南人，她父親是在50年代經過金三角來到台灣，所以她的父親是那個年代的「陸配」，而眷村是在那樣顛沛流離、戰亂的時代，提供給大家安身立命，可以成家立業溫暖的地方。

    鄭麗文指出，在眷村長大的人都知道，雖然物質條件非常稀缺，但在眷村生活有笑、有淚，有一代人成長無法抹滅的記憶，也希望經由這一代人的經歷，讓下一代人不需要再因為戰亂顛沛流離，遠離故鄉。

    此外，對於國民黨新竹縣長黨內初選今天舉行黨員投票，爭取黨內提名的國民黨立委徐欣瑩陣營質疑，有投票所的監票人員反映多出50張空白選票，且疑似有人冒領選票以及代替他人投票。

    不過，鄭麗文在離去前，媒體詢問是否了解新竹縣長黨內初選情況，以及是否會前往當地了解狀況，鄭麗文都未回應，隨即離去。

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