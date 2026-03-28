綠營空戰新招！「訂閱好人才」首發推陳品安 改革拚翻轉苗栗

民進黨提名陳品安參選苗栗縣長。（資料照）

為因應2026年九合一大選，民進黨空戰出新招，自媒體品牌節目「趣台灣」推出新系列「訂閱好人才」。首集由苗栗縣長參選人陳品安擔綱，以紀實故事呈現其從公益律師轉戰政壇，期盼透過制度改革，致力翻轉艱困選區、為苗栗帶來改變的從政初衷。

民進黨今（28日）說明，因應分眾網路使用習慣，近期將陸續推出跨平台社群新企劃。「訂閱好人才」節目延續過往行腳節目的風格，以紀實故事形式呈現縣市長候選人最真實的一面。首集選中苗栗，描繪陳品安從「公益律師」出發，因在地溫暖人情，轉而投入選舉並以最高票當選和連任議員，進一步展現其立志翻轉艱困選區、為苗栗帶來改變的心路歷程。

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影片中，陳品安數度哽咽，回憶投入苗栗公共事務的起點，直言「愛我們的子孫，守護我們的土地」是從政理念，苗栗「人」和「情」是她心中牽掛。

陳品安接著說，自己是兩個孩子的媽媽，深刻理解這世代生孩子是極需深思的決定，若有更甚，那就是生第二個孩子，自己能體會年輕家長養育家庭的不易。因此，決定投入這場選戰，以法律專業為地方注入新活水，期盼透過制度改革，讓資源能更公平、有效地回到人民手中。

此外，苗栗縣議會戰友、無黨籍縣議員曾玟學提到，兩人追求高度一致的進步價值，多年來陳品安於私溫暖親切、愛說笑，於公認真執著的信念皆未改變，從熱血學生到民意代表，陳品安所言，無一不為凝聚苗栗認同感而著想。

民進黨籍苗栗縣議員邱毓興則舉例，陳品安2024年爭取苑裡臨托中心，社會處延宕、消極作為，使得陳品安一改溫柔「罕見動怒」，而後也確實達到督促局處改善的效果。

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