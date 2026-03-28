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    首頁 > 政治

    馬英九基金會組3人小組調查 蕭旭岑：尊重

    2026/03/28 11:36 記者許麗娟／高雄報導
    國民黨副主席蕭旭岑今早南下高雄出席青年幕僚培訓營。（記者許麗娟攝）

    國民黨副主席蕭旭岑今早南下高雄出席青年幕僚培訓營。（記者許麗娟攝）

    中國國民黨副主席蕭旭岑被馬英九基金會因「財政紀律有疑慮」解職，蕭旭岑今（28）日上午出席高雄市黨部「選戰幕僚培訓營」活動，面對馬辦組3人小組調查此案他不願多說，僅回應「尊重基金會和董事會的處理」。

    蕭旭岑今早以長期身為政治人物幕僚的經驗，與高雄的青年分享做幕僚的3個重點，包括要學習用老闆的角度去思考事情、要懂分寸和分際，以及做為公共事務的參與者與創作者，未來想在選舉舞台或政治上發揮影響力。

    由於身陷馬辦的人事風波，對於馬辦決議組3人小組，由行政院前秘書長薛香川、經濟部前部長尹啟銘、前立委李德維，繼續查證相關事證，蕭旭岑回應，尊重基金會和董事會的處理。

    此外，面對黨部青年對他喊加油，被問是否對於這件事是否覺得委曲？蕭旭岑回「沒有、沒有」，再次強調尊重基金會和董事會的處理。另被問前立委邱毅指此事是黨內親中與親美路線的衝突，蕭說不評論，很多人都各有各的看法，希望讓事件趕快平息，一起向前走最重要。

    至於對青年談及幕僚的分寸和分際是否是有感而發？蕭旭岑表示，這是做為未來政治人物最重要的原則，只是分享經驗。對於馬前總統目前身體狀況如何則未做回應。

    國民黨青年向蕭旭岑喊加油！（記者許麗娟攝）

    國民黨青年向蕭旭岑喊加油！（記者許麗娟攝）

    面對馬辦組3人小組調查，蕭旭岑回應「尊重基金會和董事會的處理」。（記者許麗娟攝）

    面對馬辦組3人小組調查，蕭旭岑回應「尊重基金會和董事會的處理」。（記者許麗娟攝）

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