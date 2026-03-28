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    首頁 > 政治

    謝國樑稱基隆像諾曼第 周軒舉基隆大屠殺諷：謝不知道自己在講什麼

    2026/03/28 10:34 即時新聞／綜合報導
    基隆市長謝國樑昨登上世界巡迴的「和平船」出席座談致詞，言談間提到基隆好像台灣的諾曼第一樣，數百年來只要有戰爭、殖民時期，基隆永遠都是一個戰爭跟爭端的中心。（資料照）

    基隆市長謝國樑昨登上世界巡迴的「和平船」出席座談致詞，言談間提到基隆好像台灣的諾曼第一樣，數百年來只要有戰爭、殖民時期，基隆永遠都是一個戰爭跟爭端的中心。（資料照）

    基隆市長謝國樑昨登上世界巡迴的「和平船」出席座談致詞，言談間提到基隆好像台灣的諾曼第一樣，數百年來只要有戰爭、殖民時期，基隆永遠都是一個戰爭跟爭端的中心。政治工作者周軒舉過去國民黨軍隊曾在當地屠殺無辜民眾的事件，質疑「謝國樑不知道自己是在講什麼」、「現在講這些，不知道是什麼意思」。

    謝國樑昨登上世界巡迴的「和平船」出席座談致詞，他表示很多外國朋友問他基隆的戰略局勢，他總說基隆好像台灣的諾曼第一樣，數百年來只要有戰爭、殖民時期，基隆永遠都是一個戰爭跟爭端的中心，所以基隆的民眾比任何地方都更渴望且需要和平；他也談到近日許多相關政策，希望未來能往和平這條路推動。

    周軒在臉書發文指出，1947年3月8日晚間，國民黨軍隊第21師等部隊登陸基隆，基隆要塞司令部隨即展開「掃蕩」，實施戒嚴。軍隊在基隆街頭進行無差別掃射，導致多人死傷。

    許多無辜民眾遭逮捕後，在港邊被以鐵絲穿過手掌綁成一串槍沙，屍體直接投入港中，或棄置在田寮河畔，造成當地屍體漂浮、河水染紅的慘狀。3月11日，國民黨軍隊前往八堵車站，槍殺員工並帶走多名鐵路職員，其中11人下落不明，被視為已遭殺害，造成嚴重的鐵路職員死難事件。

    周軒也提到，根據吳三連基金會的資料，從3月8日到5月27日持續有屠殺的慘事發生，已知姓名的計有110人，重要的地點有港口碼頭（即基隆車站、港務局、基隆市立文化中心附近的港墘碼頭）、田寮港運河、博愛市場、公園頂、南榮路、月眉山、三沙灣、社寮島（今之和平島）、暖暖、七堵等地。以碼頭工人、船塢工人、煤礦工人等中下階層出身者居多。周軒直言，史稱「228基隆大屠殺」。

    周軒質疑，「我覺得，謝國樑不知道自己是在講什麼」、「79年後的現在，謝國樑講這些，不知道是什麼意思」。其他網友也批評「草包」、「沒料硬要扯」、「媽寶們不是不知道自己在說什麼...是要以諾曼第登陸來洗戰爭恐懼感」。

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