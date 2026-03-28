出席外媒座談提李貞秀案 劉世芳：放棄國籍是防範中共跨境鎮壓必要作為

內政部長劉世芳日前應邀出席台灣外國記者會（TFCC）國際媒體座談，以「台灣：韌性島嶼的挑戰與機遇」為題談話致詞。（內政部提供）

內政部長劉世芳日前應邀出席台灣外國記者會（TFCC）國際媒體座談，以「台灣：韌性島嶼的挑戰與機遇」為題談話致詞，她於會中提到，擔任公職者負有對國家單一忠誠義務，因此依法要求相關人士如李貞秀女士，提出放棄中華人民共和國國籍證明，是基於維護國家安全，防範中共跨境鎮壓的必要作為。

內政部昨（27）日透過新聞稿表示，劉世芳在座談中向紐約時報、金融時報及路透社等多家國際主流媒體，闡述台灣在社會與民主韌性的政策布局，並就防救災、打擊詐騙及內政議題進行交流。她表示，政府正依循總統府全社會防衛韌性委員會「民力訓練暨運用」、「能源及關鍵基礎設施維運」等主軸，全面提升民生、災防及民主整體韌性。

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劉世芳指出，內政部去（114）年已培訓11萬名防災士，今（115）年目標將突破20萬人，並透過發放近1000萬冊《台灣全民安全指引》，將自救互救意識帶進社區與家庭中。今年4月至9月間，將首度整合漢光演習與城鎮韌性演習，全台計11個地方政府參與操演；同時評估於今年921國家防災日進行數百至數千人規模的社區防救災撤離演練的可行性，以驗證我國救災體系的完備。

在民主韌性與法治方面，劉世芳說，法治是守護民主的基石，言論自由更是台灣社會的重要價值，但言論自由並非毫無底線，仍須以法律為底線，鼓吹戰爭、種族仇恨的言論，必須以法律禁止；而針對造成詐騙財損的網路平台「小紅書」，內政部也已依法採取停止解析或限制接取等作法，以因應該平台未在台落地、無視台灣法律的行為，展現政府打詐決心，守護民眾財產安全。

此外，面對外媒關注中共滲透的社會弱點，劉世芳指出，宮廟（如媽祖遶境）已出現紅色滲透跡象，因此政府在保障宗教自由的前提下，請宗教團體如果有赴中交流，就以公開透明的方式，在政府平台登錄、揭露相關資訊。

劉世芳也談及，在中配參政可能引發的國安風險與雙重國籍爭議上，她重申政府保障人民的參政權，但依據《國籍法》第20條相關規定，擔任公職者負有對國家單一忠誠義務，因此依法要求相關人士如李貞秀女士，提出放棄中華人民共和國國籍證明，是基於維護國家安全，防範中共跨境鎮壓的必要作為。

劉世芳最後強調，台灣是民主社會，也是法治國家，政府堅持法治精神，是人民相信民主的重要基礎；人民對民主愈有信心，民主也會愈發強韌，抵禦威權的侵略。期盼透過與國際媒體持續交流，讓國際社會更深入理解台灣建構韌性社會的具體行動與成果。

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