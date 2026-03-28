麥擱騙！還記得網傳「政府發放3000元補助金」 AI農場影片非初犯

MyGoPen（麥擱騙）發布最新解析報告，呼籲民眾當心隱藏在YouTube推薦影片中的陷阱。根據查核紀錄，這些頻道並非初犯，長期以來就是不實資訊的發信源，其「不實資訊基因」從未改變。（MyGoPen網站）

平時教養生，突然變成散播恐慌？專為訊息查核的網站 MyGoPen（麥擱騙）發布最新解析報告，呼籲民眾當心隱藏在YouTube推薦影片中的陷阱。根據MyGoPen等查核組織的紀錄，這些頻道並非初犯，長期以來就是不實資訊的發信源，其「不實資訊基因」從未改變。

回顧過去MyGoPen常見的查核案例，以下謠言可能都不陌生：

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1.網傳「政府發放3000元補助金」的假領取教學，造成民眾白跑一趟。

2.利用AI偽造「假醫學專家」，錯誤內容造成民眾延誤就醫。

3.謠傳「乘車卡/電子票證有隱藏功能」，誤導民眾跑到車站要求兌換現金。

4.發布「ATM提款機特定按鍵自救法」等毫無根據的都市傳說。

MyGoPen並破解操弄手法。指這些內容農場頻道之所以能維持極高的出片量，並精準抓住觀眾的目光，主要依賴以下幾種常見手段：

1.機械式AI配音與罐頭畫面：影片全程多半使用毫無情緒起伏的AI合成語音，並隨便搭配大量重複的免費圖庫影像。

2.超聳動的「誘餌式」標題：標題必定會加上「這3樣東西別丟」、「銀行不說的秘密」、「內行人爆料」等極端且故弄玄虛的字眼。

3.製造「大限」的心理壓力：影片中會頻繁強調「2月底前必須去銀行」、「3月1日起正式實施」、「距離大限不到20天」等期限，刻意營造急迫感，讓人在焦慮與壓力之下，失去冷靜查證的能力。

不僅是網路謠言，MyGoPen指出，這更實際干擾了社會的正常運作。許多頻道會製作像是「隱藏版0元方案」、「第四台一毛錢都不用花」、「高鐵0元搭車」等影片，煽動民眾去爭取所謂的「隱藏福利」。這導致許多人看完影片後信以為真，跑到銀行、台鐵售票櫃檯或電信門市，向第一線服務人員據理力爭。MyGoPen在查證過程時，也收到許多單位的抱怨，當櫃檯人員耐心解釋「並沒有這項規定」時，受到影片洗腦的民眾往往會誤以為是「內部人員故意隱瞞好康」，進而引發口角與衝突。

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MyGoPen（麥擱騙）發布最新解析報告，呼籲民眾當心隱藏在 YouTube 推薦影片中的陷阱。根據查核紀錄，這些頻道並非初犯，長期以來就是不實資訊的發信源，其「不實資訊基因」從未改變。（MyGoPen網站）

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