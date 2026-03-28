牽拖黃偉哲 詹凌瑀轟柯文哲律師鄭深元帶風向轉移焦點

資深媒體人詹凌瑀批柯文哲辯護律師鄭深元操作輿論風向掩飾辯護失敗。（擷自詹凌瑀臉書）

資深媒體人詹凌瑀於臉書發文，直指京華城案前台北市長柯文哲一審被重判17年後，其委任律師鄭深元未專注於法庭辯護，反而透過社群媒體操作輿論、轉移焦點，並痛批其行為「帶風向」且缺乏專業。

詹凌瑀指出，鄭深元在網路上大談司法不公，卻刻意扯出多年前台南市長黃偉哲的案件做對比，意圖混淆視聽。她質疑，1名律師在重大案件敗訴後，不思檢討辯護策略，反而藉由資訊落差進行政治操作，形同轉移社會焦點。

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詹凌瑀進一步翻出鄭深元過往爭議，指出其曾遭女客戶公開指控性騷擾，該案最終因告訴期間逾期而不起訴，「並非司法認證清白」，直指其私德與執業分際長期備受質疑。

針對黃偉哲案，詹凌瑀表示，該案於2011年一審、2013年二審皆判決無罪，當時正值馬英九執政期間。她進一步指出，當年包括前總統陳水扁相關案件在內，多起案件皆有被告遭判有罪，在此司法氛圍下，若仍主張民進黨能操縱司法讓特定個案全身而退，「邏輯根本站不住腳」。

她並指出，當年相關案件中，系爭土地並未成功變更，法院亦認定無對價關係，證據不足，因此依無罪推定原則判決無罪，整體過程屬正常司法審理。

相較之下，詹凌瑀強調，柯文哲案係依檢方提出之具體事證定罪，包括違背職務收賄重判13年，以及侵占政治獻金、挪用基金會款項等罪名，最終合併執行17年刑期。她直言，兩案在事證與性質上「天差地遠」，根本無從比較。

詹凌瑀痛批，律師在案件敗訴後不檢討自身辯護，反而透過網路散布片面論述，試圖將案件塑造成政治迫害，實質上是在消費支持者信任，將群眾當作輿論工具。

她最後呼籲，面對司法案件應回歸證據與判決本身，避免被帶風向誤導，並質疑「一名捲入性騷爭議、卻持續在網路操作輿論的律師，還能誤導社會多久」。

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