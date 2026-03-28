麥擱騙！AI農場頻道大轉彎 從「健康養生」到「煽動戰爭恐懼」

專為訊息查核的網站 MyGoPen（麥擱騙）發布最新解析報告，呼籲民眾當心隱藏在 YouTube 推薦影片中的陷阱。（MyGoPen網站）

平時教養生，突然變成散播恐慌？專為訊息查核的網站 MyGoPen（麥擱騙）發布最新解析報告，呼籲民眾當心隱藏在YouTube推薦影片中的陷阱。根據分析，這些以AI生成內容為主的頻道，初期多半會分享「膝蓋保健」、「高鐵優惠」等生活養生或補助優惠資訊，吸引觀眾點閱並建立信任感。然而在累積一定訂閱數後，這些頻道後來卻「大轉彎」了，透過同步發布機制，大量推播關於台海局勢、金融體系崩潰等具備高度爭議的地緣政治話題。

其中，並刻意將2026年設定為危機爆發點，藉此系統性地散播恐懼情緒及對政府制度的不信任。

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報告指出，如果這些內容農場僅僅是為騙取點閱率、賺取廣告收益，或是一般的網路亂象。然而，經過長期觀察與分析可以發現，這些原本主打熟齡民眾最愛看的「健康養生」頻道，近期卻出現極度不尋常，且背後明顯帶有特定目的。

根據查證有如下特點：主題同步化：AI內容農場的集體操演。近期觀察《康樂年華》、《智享樂齡》、《銀髮智慧通》、《頤養之道》等多個頻道，內容展現出「同步性」。這種同步現象不僅體現在影片上傳的時間點幾乎一致，甚至連影片標題與關鍵字都「一字不差」的完全重複。這明顯透露出，這些看似獨立的頻道背後，很可能是由特定的團隊在集中操縱，並利用AI技術與自動化程式，像工廠流水線般大量製造並散布這些內容。

MyGoPen並以頻道《頤養之道》為例進行個案拆解出「輿論操弄」的三部曲：第一階段主打純健康養生，分享像是「膝蓋疼用高麗菜包一包」、「口苦口臭消肝火」、「天然安眠藥是香蕉皮」等生活偏方。在目標受眾心中先形塑出一個「關心長者、專業權威、值得信賴」的頻道人設。

第二階段轉移焦點，製造金融與法規焦慮影片，內容開始轉向與個人荷包、自身權益相關的警示影片，例如「ATM吞卡原地等90秒」、「勞保選錯少領 200 萬」等。後來變成刻意營造「政府與銀行都在算計你的錢」的氛圍，巧妙轉化為對社會制度的「防備心與不信任」。

第三階段則變成開始全面散播恐懼與特定政治價值觀。例如拋出「2026台海局勢推演，資產怎麼辦？」、「美國夢碎、綠卡隨時取消」、「海外資產充公」等敏感議題。透過「反美情緒」與「戰爭恐懼」（如暗示要囤物資、金融即將崩潰）的連續打擊，徹底瓦解大家對生活現狀的安定感，進一步引發社會整體的恐慌與焦慮。

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